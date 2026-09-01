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DFB Pokal: HEBC Hamburg - Borussia Dortmund (01.09.2026)
HEBC Hamburg
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Tom
Bauer
Deutschland
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Dienstag
01. September 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Hamburg-Eimsbuttel, Deutschland
Professor-Reinmuller-Platz
Kapazität
2'500
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