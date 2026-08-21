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DFB Pokal: FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart (21.08.2026)
FC Hansa Rostock
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Sascha
Stegemann
Deutschland
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Freitag
21. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Rostock, Deutschland
Ostseestadion
Kapazität
29'000
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