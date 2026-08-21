DE
FR
Abonnieren
FC Hansa Rostock
FC Hansa Rostock
20:45
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Zum Fussball-Kalender
FC Hansa Rostock
FC Hansa Rostock
Ab 20:45 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

DFB Pokal
FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Freitag
21. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Rostock, Deutschland
Ostseestadion
Kapazität
29'000
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart