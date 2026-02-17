Gianni Infantino, der mit einer Libanesin verheiratet ist, hat dank einer Ausnahmeregel die Staatsbürgerschaft des Libanon erhalten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) ist dank einer Ausnahmeregel offiziell auch Staatsbürger des Libanon geworden.

«Es war mir eine Ehre, in Beirut zu sein, um meinen libanesischen Pass vom Ministerium für Inneres und Stadtverwaltungen entgegenzunehmen», schrieb der Walliser in der Nacht auf Dienstag auf seinem Instagram-Account. Betitelt war der Post mit der Überschrift: «Stolz, Libanese zu sein – offiziell!»

Gianni Infantino ist mit einer Libanesin verheiratet. Er wurde als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren und besitzt die Pässe beider Länder. Nun mit Libanon kam eine dritte Staatsbürgerschaft dazu.

Normalerweise können libanesische Frauen – im Gegensatz zu Männern – ihre Staatsbürgerschaft nicht an ausländische Ehepartner und Kinder weitergeben. Für Infantino und dessen Familie wurde eine Ausnahme gemacht.