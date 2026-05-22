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Schiedsrichter
Referee
Jerome
Brisard
Frankreich
Anstoss
Freitag
22. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Stade de France
Kapazität
81'338
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