DE
FR
Abonnieren
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
15:00
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
Zum Fussball-Kalender
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
Ab 15:00 Uhr
Vs
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio

Coppa Italia
Sassuolo Calcio - Frosinone Calcio

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Andrea
Calzavara
Italien
Anstoss
Mittwoch
02. September 2026 um 15:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Sassuolo Calcio
        Sassuolo Calcio
        Frosinone Calcio
        Frosinone Calcio