DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Coppa Italia
Coppa Italia: Parma Calcio - US Cremonese (01.09.2026)
Parma Calcio
18:00
US Cremonese
Zum Fussball-Kalender
Parma Calcio
Ab 18:00 Uhr
Vs
US Cremonese
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Coppa Italia
Parma Calcio - US Cremonese
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Kevin
Bonacina
Italien
Anstoss
Dienstag
01. September 2026 um 18:00 Uhr
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
AC Parma
US Cremonese
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
AC Parma
US Cremonese