DE
FR
Abonnieren
Hellas Verona
Hellas Verona
20:45
Virtus Entella
Virtus Entella
Zum Fussball-Kalender
Hellas Verona
Hellas Verona
Ab 20:45 Uhr
Vs
Virtus Entella
Virtus Entella

Coppa Italia
Hellas Verona - Virtus Entella

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Edoardo
Manedo Mazzoni
Italien
Anstoss
Sonntag
16. August 2026 um 20:45 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Hellas Verona
Hellas Verona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hellas Verona
        Hellas Verona