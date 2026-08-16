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Coppa Italia: Genua CFC - Ascoli Calcio 1898 (16.08.2026)
Genua CFC
18:30
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Genua CFC - Ascoli Calcio 1898
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