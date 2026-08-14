DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Coppa Italia
Coppa Italia: Cagliari Calcio - SS Arezzo (14.08.2026)
Cagliari Calcio
18:30
SS Arezzo
Zum Fussball-Kalender
Cagliari Calcio
Ab 18:30 Uhr
Vs
SS Arezzo
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Coppa Italia
Cagliari Calcio - SS Arezzo
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
14. August 2026 um 18:30 Uhr
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Cagliari
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Cagliari