Der spanische Fussballverband reagiert auf das tragische Zugunglück in Spanien vom Mittwochmorgen. Die Erstrundenpartien der Copa del Rey sind für den Mittwoch abgesagt. Wann sie nachgeholt werden, ist noch unklar.

Darum gehts Der spanische Verband sagt 24 Copa-del-Rey-Spiele vom Mittwoch nach dem Zugunglück in Toledo ab

Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Toledo sterben mindestens 50 Menschen

Störungen im Zugverkehr betreffen Teams, Nachholtermine will der Verband später noch mitteilen

Fabienne Kleinhenz

Die 24 Erstrundenspiele der Copa del Rey vom Mittwoch wurden abgesagt. Grund dafür ist das tragische Zugunglück in der Provinz Toledo in Spanien, welches sich am Mittwochmorgen zugetragen hat. Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge kamen mindestens 50 Menschen ums Leben. Spanischen Medien zufolge kommt es zu Störungen im Zugverkehr zwischen Madrid und Andalusien. Dies betrifft auch die Mannschaften der Copa.

Nach dem spanischen Fussballverband RFEF ist die Absage ein «Zeichen des Respekts und der Solidarität mit allen Opfern des tragischen Zugunglücks». In so einer Zeit sei der Zusammenhalt essenziell, so der Verband weiter: «Die grosse Familie des spanischen Fussballs steht in dieser Tragödie geschlossen zusammen und steht den Behörden zur Verfügung, um den Opfern dieses schrecklichen Unfalls Hilfe zu leisten.»

Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch unklar, der Verband wird aber in nächster Zeit darüber informieren.