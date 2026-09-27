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CF Sant Rafel
CF Sant Rafel
16:00
AE Prat
AE Prat
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CF Sant Rafel
CF Sant Rafel
Ab 16:00 Uhr
Vs
AE Prat
AE Prat

Copa del Rey
CF Sant Rafel - AE Prat

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Anstoss
Sonntag
27. September 2026 um 16:00 Uhr
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