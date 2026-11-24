Carlo Steiner Redaktor Sport

Jetzt also doch: Senegal erhält den Afrika-Cup-Titel von 2025 zurück. Dies entscheidet der Internationale Sportgerichtshof (CAS). Nach dem chaotischen Final gegen Gastgeber Marokko im Januar 2026, den Senegal in der Verlängerung gewonnen hatte, wurde den Westafrikanern der Titel vom Afrikanischen Fussballverband (CAF) zunächst aberkannt. Physisch hat der Senegal die Trophäe allerdings nie abgegeben.

Im Endspiel bekam Marokko in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 einen grosszügigen Penalty zugesprochen, nachdem ein Treffer Senegals zuvor aberkannt wurde – zwei kontroverse Entscheidungen, die die senegalesischen Teamverantwortlichen völlig durchdrehen liessen. Trainer Pape Thiaw (45) rief sein Team zum Boykott auf. Alle Spieler ausser Captain Sadio Mané (34) folgten ihm.

Der Ex-Liverpool-Star schaffte es nach rund zwanzig Minuten Diskussion, sein Team zur Fortsetzung des Spiels zu bewegen. Real-Star Brahim Diaz (27) verschoss den Penalty kläglich, weshalb es zur Verlängerung kam. In dieser behielt der Senegal dank eines Treffers von Pape Gueye (27) die Oberhand.

CAS beruft sich auf Tatsachenentscheid

Der CAF begründete die Titelaberkennung mit Artikel 82 der Turnierregularien, der festschreibt, dass ein Team, das das Spielfeld vorzeitig ohne Erlaubnis des Schiedsrichters verlässt, als Verlierer angesehen wird. In Artikel 84 steht, dass bei einem Verstoss gegen Artikel 84 eine 0:3-Forfaitniederlage folgt.

Warum hat der CAS dieses Urteil dennoch gekippt? Der Sportgerichtshof beruft sich dabei auf die Entscheidungsgewalt der Schiedsrichter, die im Spiel auf eine Fortsetzung des Spiels entschieden haben. Mit der Wiederaufnahme des Spiels hätten beide Teams ihre Bereitschaft für eine Fortsetzung der Partie zum Ausdruck gebracht. Die besagten Artikel 82 und 84 seien nur im Falle eines definitiven Spielabbruchs durch die Unparteiischen anwendbar.

Marokko wehrt sich

Obwohl der CAS die höchste Instanz der Sportgerichtsbarkeit ist, kündigt der marokkanische Verband (FRMF) an, das Urteil nicht zu akzeptieren. Die Nordafrikaner beklagen in einer Stellungnahme, dass das Gericht nicht auf einen Antrag Marokkos eingegangen sei. In diesem hätte man «Praktiken, die das Verfahren beeinträchtigten und die Integrität und Glaubwürdigkeit der Entscheidung infrage stellen», beklagt.

Marokko spricht von einem Telefonat zwischen dem Richter Ulrich Haas und dem Präsidenten des senegalesischen Verbands (Abdoulaye Fall), das 48 Stunden vor Bekanntgabe des Urteils stattgefunden haben soll. Folglich habe man beschlossen, «alle notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten, um die CAS-Entscheidung anzufechten».

Gut möglich also, dass sich bald auch das Schweizer Bundesgericht mit dem Thema befassen muss, da der Internationale Sportgerichtshof seinen Sitz in Lausanne VD hat. In der Vergangenheit wurden immer wieder CAS-Urteile – beispielsweise im Falle der Leichtathletin Caster Semenya – ans höchste Schweizer Gericht weitergezogen.