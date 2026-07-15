Sein Debüt in der Bundesliga gab er beim MSV Duisburg. Später spielte Markus Beierle für Frankfurt, 1860 München und Hansa Rostock. Im Alter von 54 Jahren ist der ehemalige Stürmer überraschend verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) überraschend gestorben

Beierle spielte mit England-Trainer Thomas Tuchel einst beim SSV Ulm

123 Bundesliga-Spiele, 32 Tore für vier Klubs

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) ist überraschend verstorben. Dies kommuniziert der Verein Eintracht Frankfurt, mit dem Beierle einmal abgestiegen und zweimal aufgestiegen ist, in einer Medienmitteilung am Mittwoch.

Der Deutsche begann seine Karriere beim Nachwuchs des VfB Stuttgart und wechselte später zum SSV Ulm, wo er zusammen mit dem heutigen England-Trainer Thomas Tuchel (52) in einer Mannschaft spielte. Den Durchbruch in die Bundesliga schaffte Beierle in der Saison 1998/99 beim MSV Duisburg.

Insgesamt kommt der ehemalige Stürmer auf 123 Bundesliga-Spiele für Duisburg, Frankfurt, 1860 München und Hansa Rostock. Dabei erzielte Beierle 32 Tore. Die Todesursache ist nicht bekannt.