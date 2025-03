1/8 Dreierpack: Nick Woltemade zeigt, wie oft er gegen Spaniens U21 traf. Foto: Getty Images For DFB

Darum gehts Nach seinem Hattrick feiert Deutschland Woltemade ab

Woltemade wird «Zwei-Meter-Messi» und «Schwaben-Zlatan» genannt

Die Bayern sind am grossen Stürmer interessiert

Björn Lindroos Redaktor Sport

Am Dienstagabend setzt Nick Woltemade (23) zur grossen Show an. Beim 3:1-Sieg im Testspiel der U21 von Deutschland gegen Spanien erzielt der Stürmer gleich alle drei Tore.

Gerade das erste Tor ist eine Augenweide: Der 1,98 m grosse Knipser tunnelt erst einen Gegenspieler und lupft den Ball dann im Stil von Lionel Messi elegant über den spanischen Keeper hinweg ins Tor.

Erster Hattrick

Nach dem Hattrick gegen Spanien ist der Woltemade-Hype in Deutschland endgültig ausgebrochen. Mit drei Toren aus den letzten fünf Spielen schuf der VfB-Stürmer schon in der Bundesliga ordentlich Vorarbeit dafür, jetzt legt er in der U21 nach.

«Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gemacht, aber drei Tore in einem Profispiel hatte ich noch nicht. Unglaublich», sagt Woltemade nach seiner Gala gegenüber Sat.1. «Die Entwicklung von mir ist sehr schnell gegangen. Ich weiss auch, dass ich viel dafür getan habe.»

Steiler Aufstieg beim VfB

Tatsächlich glaubten vor der Saison nicht viele an einen solchen Exploit des 23-Jährigen. Im Sommer holte ihn der VfB Stuttgart für vier Millionen Euro von Jugendklub Werder Bremen, nachdem er dort nie wirklich Fuss fassen konnte.

Doch auch in Stuttgart lief es zunächst nicht, Woltemade erhielt nur wenig Spielzeit und wurde nicht einmal in den Kader für die Champions League berufen. Im Winter bekam er dann durch einige Verletzungen seine Chance – und nutzte sie. Mittlerweile ist er nicht mehr aus dem Stuttgarter Spiel wegzudenken, in den letzten vier Spielen stand er immer in der Startelf.

Messi oder Zlatan?

In Stuttgart schwärmen sie. «Zwei-Meter-Messi», nannte ihn zuletzt sein Teamkollege Atakan Karazor (28). Auch als «Schwaben-Zlatan» wird er in VfB-Kreisen betitelt. Und U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo sagt: «Ich glaube, es ist sehr selten, dass ein Zwei-Meter-Mann so ein feines Füsschen hat, so dribbelstark ist.»

Woltemade selbst will derweil Spektakel bieten: «Ich habe schon oft das Feedback bekommen, dass es Spass macht, mir zuzuschauen. Ich möchte ein Entertainer auf dem Platz sein.» Über seinen Spielstil sagt er: «Es zockt keiner wie ich.» Inspirieren lasse er sich durch Bayern-Star Harry Kane (31).

Interesse der Bayern

Spielt er gar bald mit ebendiesem Kane zusammen? Wie die «Bild» berichtet, hat der deutsche Rekordmeister bereits sein Interesse an Woltemade bekundet. Zuerst will Woltemade mit der deutschen U21 aber die EM im Sommer rocken.

Und danach auch für die A-Nationalmannschaft spielen: «Die Einladung wird bestimmt irgendwann kommen», ist sich Woltemade sicher. «Schwaben-Zlatan» eben.