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Zurück in die Heimat
Leverkusens Grimaldo wechselt zu spanischem Topklub

Atlético Madrid verstärkt sich in der Abwehr mit Alejandro Grimaldo. Der 30-Jährige kommt von Bayer Leverkusen und soll rund 25 Millionen Euro kosten.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Alejandro Grimaldo wechselt zu Atlético Madrid.
Foto: Getty Images
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Julian SigristRedaktor Sport

Alejandro Grimaldo wechselt zurück in seine Heimat. Der Linksverteidiger verlässt Bayer Leverkusen nach drei Jahren und schliesst sich Atlético Madrid an, wie Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet. Als Ablöse fliessen demnach rund 25 Millionen Euro an die Werkself. In der spanischen Hauptstadt soll der 30-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Grimaldo wechselte im Sommer 2023 von Benfica Lissabon zu Leverkusen und entwickelte sich auf Anhieb zum absoluten Leistungsträger. Gleich in seiner ersten Saison gewann er mit der Werkself das Double aus Meisterschaft und Pokal. Nach 145 Partien und beeindruckenden 75 Torbeteiligungen ist das Abenteuer Bundesliga nun wieder vorbei.

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