Die Haarpracht von Nati-Captain Granit Xhaka bewegt die Schweizer Öffentlichkeit immer mal wieder. An der vorletzten EM spaltet seine Blondfärbung die halbe Nation. Nun sorgt seine Kopfrasur vor dem Jahreswechsel für Schlagzeilen.

So lief der Haar-Eingriff direkt nach dem Bundesliga-Match

1/6 Granit Xhaka hat seit einigen Wochen einen rasierten Schädel. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Sven Schoch Redaktor Sport

Wenige Tage nach seiner vorweihnachtlichen Haartransplantation am 23. Dezember in Pristina kursierte eine Video-Sequenz des Eingriffs. Im Telefonat mit Blick hält der Captain der Schweizer Nati den Ball flach: «Es ist nicht viel passiert. Direkt nach dem letzten Spiel bin ich in den Kosovo geflogen. Der Termin war schon seit sechs Monaten eingeplant. Mich störte ganz einfach, auf der Seite die Haare zu verlieren. That’s it!»

Die neue Frisur kommt im inneren Bayer-Zirkel an: «Dumme Sprüche gab es in der Garderobe keine. Fast 90 Prozent gaben mir ein positives Feedback.» Xabi Alonso reagierte ebenfalls entspannt. «Alles gut», meldet Xhaka aus der Stadt des Double-Siegers. «Viele verheimlichen es, für mich ist es aber ganz normal, mir die Haare machen zu lassen.»

Der Besuch in der Spezialklinik war mit Arbeitgeber Leverkusen im Vorfeld der kurzen Winterpause abgesprochen. «Ich habe mich zuerst bei Xabi erkundigt, ob es in Ordnung sei, diese Behandlung zu machen», betont der Leverkusen-Star. Nach eingehenden medizinischen Checks wegen möglicher Allergien waren sich alle einig: «Es gibt keinerlei Risiken.»

