Am Dienstag jährt sich der Tod von Robert Enke zum 17. Mal. Seine Ehefrau Teresa spricht in einem Podcast über die letzten gemeinsamen Momente – und schildert dabei auch bisher nicht bekannte Details der Tragödie.

Darum gehts Teresa Enke erzählt von den letzten gemeinsamen Momenten mit Ehemann Robert

Todestag jährt sich am Dienstag zum 17. Mal

Vor seinem Suizid war er am Grab seiner drei Jahre zuvor verstorbenen Tochter: «Lara, Papa kommt»

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vor 17 Jahren schockierte eine Tragödie den deutschen Fussball: Robert Enke hat sich am 10. November 2009 an einem Bahnübergang das Leben genommen. Den Abend davor verbrachte der damalige Hannover-Goalie mit seiner Ehefrau Teresa auf der Couch, wie sie im Podcast «Wie geht's? Mit Robin Gosens» nun erzählt.

Enke habe sie in den Arm genommen, sie geküsst und ihr gesagt, dass er sie liebt. Für Teresa Enke gab es in diesem Moment keinen Anlass zur Sorge: «Ich habe gedacht, jetzt geht es bergauf.» Bergauf, weil das Paar nach dem Tod der zweijährigen Tochter Lara, die mit einem Herzfehler zur Welt kam, im Jahr 2006 psychisch stark zu kämpfen hatte.

Ein Detail am Tag, an dem Enke Suizid beging, lässt den heutigen Schalke-Profi Gosens schockiert zurück: «Auf dem Weg zu den Gleisen war er nochmals am Friedhof und hat auf ein Herz geschrieben: ‹Lara, Papa kommt›.» Dies habe klar gezeigt, dass Enke den Tod seiner Tochter nie verarbeitet hatte, so Teresa Enke.

«Da ging er durch die Hölle»

Im Zuge dessen gibt sie zu: «Wir haben uns nicht helfen lassen. Wir haben einfach gemeinsam getrauert. Ich glaube, dass er das nicht so verarbeitet hat, wie er es hätte verarbeiten sollen.» Das habe sich in den Jahren danach immer wieder gezeigt.

Zwischen guten, positiven Phasen habe es immer wieder solche gegeben, in denen ihn düstere Gedanken eingeholt haben. Teresa Enke: «Ich musste ihn überwachen und das hat ihn gestresst. Ich habe Vasen an die Tür gemacht für die Nacht. Ich musste zum Training mitfahren. Da ging er durch die Hölle.»

Er sagte, er geht ins Training

Sie erzählt, wie Robert ihr zwei Tage vor dem schicksalshaften 10. November schon sagte, dass es nicht so viel Aufsehen geben würde, wenn er sich umbringt, als wenn er sich öffnet. Gosens wirft ein: «In seinen Augen war die Fussballwelt also so unglaublich wenig ready für mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen?» Teresa Enke bejaht dies.

Am Tag selber hat sich Enke von seiner Frau verabschiedet und ging ins Training – das sagte er ihr zumindest. Denn dieses Training gab es nicht, wie ihr der Torwarttrainer Hannovers am Abend sagte, als sie sich Sorgen gemacht hatte, weil er nicht nach Hause gekommen war. «Und da bekam ich Gänsehaut.»

RMS Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net

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