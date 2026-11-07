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Ex-Nati-Star gratuliert
Widmer überreicht Ballon-d'Or-Sieger Kane Geschenke

Mainz-Captain Silvan Widmer gratuliert Harry Kane vor dem Heimspiel gegen die Bayern zu seinem Ballon-d’Or-Sieg. Als Geschenk überreicht der Ex-Nati-Star dem Engländer Blumen und eine grosse Flasche.
Publiziert: vor 6 Minuten
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