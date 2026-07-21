Zwei Premier-League-Giganten schielen auf BVB-Dauerläufer

Sowohl der FC Liverpool als auch der englische Meister Arsenal haben die Fühler nach Daniel Svensson ausgestreckt. Der Verteidiger von Borussia Dortmund dürfte allerdings nur schwer loszueisen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liverpool und Arsenal interessieren sich für Daniel Svensson

Schwede ist bei Borussia Dortmund unumstrittener Stammspieler

Vertrag bis 2029, Ablöse dürfte demensprechend hoch ausfallen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Daniel Svensson (24) von Borussia Dortmund ist auf der Insel ein begehrtes Transferziel. Dem Portal CaughtOffside zufolge sollen Liverpool und Arsenal stark am Schweden interessiert sein.

Die Reds würden demnach schon einen Plan verfolgen, wie man den Aussenverteidiger verpflichten möchte – Details werden aber keine genannt. Insbesondere die Fähigkeit des 24-Jährigen, im Spielaufbau auch ins Mittelfeld zu ziehen, soll bei den Liverpool-Verantwortlichen auf Anklang stossen. Bei den Gunners ist man vor allem auf der Suche nach Spielern, die das Kader in der Breite qualitativ verbessern.

Der 16-fache schwedische Nationalspieler wechselte im Februar 2025 zunächst auf Leihbasis zum BVB, ehe er im Sommer für 6,5 Millionen Euro definitiv übernommen wurde. 66 Spiele hat Svensson seither für Schwarzgelb absolviert, 45 davon über die komplette Distanz.

Bei einem geschätzten Marktwert von rund 22 Millionen Euro (gemäss transfermarkt.de) würde der BVB ein dickes Plus schreiben. CaughtOffside berichtet gar, dass interessierte Klubs ein Paket von rund 50 Millionen schnüren müssten. Der Grund: Der Vertrag des vielseitigen Fussballers in Dortmund läuft noch bis Sommer 2029.

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