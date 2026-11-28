Das Bundesliga-Abenteuer von Mauro Lustrinelli (50) ist zu Ende. Union Berlin stellt den Tessiner am Samstagabend per sofort frei.

Christian Müller Redaktor Sport

Ausgerechnet Urs Fischer (60) besiegelt das Aus seines Landsmanns Mauro Lustrinelli! Gegen dessen Mainzer kassieren Lustrinelli und Union Berlin am Samstagnachmittag eine bittere 1:2-Niederlage. Es ist bereits die sechste Pleite im elften Bundesliga-Spiel der Saison. Union steckt mit mickrigen sieben Punkten auf Abstiegsplatz 17 fest.

Nun ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Auch Lustrinellis drei Assistenten Michel Renggli, Sascha Stauch und Enrico Schirinzi müssen gehen. Sportchef Horst Heldt wird den Klub zum Saisonende verlassen.

Erst im Sommer ist Lustrinelli nach dem sensationellen Meistertitel mit dem FC Thun in die Bundesliga gewechselt. In Berlin hat er einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Nach knapp fünf Monaten ist sein erstes Trainer-Engagement im Ausland bereits vorbei.

Lustrinelli hat mit Union nur eines seiner elf Bundesliga-Spiele gewonnen. Wettbewerbsübergreifend sind die Köpenicker seit sieben Partien sieglos.

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