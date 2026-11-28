Ausgerechnet Urs Fischer (60) besiegelt das Aus seines Landsmanns Mauro Lustrinelli! Gegen dessen Mainzer kassieren Lustrinelli und Union Berlin am Samstagnachmittag eine bittere 1:2-Niederlage. Es ist bereits die sechste Pleite im elften Bundesliga-Spiel der Saison. Union steckt mit mickrigen sieben Punkten auf Abstiegsplatz 17 fest.
Nun ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Auch Lustrinellis drei Assistenten Michel Renggli, Sascha Stauch und Enrico Schirinzi müssen gehen. Sportchef Horst Heldt wird den Klub zum Saisonende verlassen.
Erst im Sommer ist Lustrinelli nach dem sensationellen Meistertitel mit dem FC Thun in die Bundesliga gewechselt. In Berlin hat er einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Nach knapp fünf Monaten ist sein erstes Trainer-Engagement im Ausland bereits vorbei.
Lustrinelli hat mit Union nur eines seiner elf Bundesliga-Spiele gewonnen. Wettbewerbsübergreifend sind die Köpenicker seit sieben Partien sieglos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
11
20
23
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
11
6
19
7
Eintracht Frankfurt
11
-4
16
8
VfB Stuttgart
11
0
14
9
1. FC Köln
11
1
13
10
SC Paderborn 07
11
0
13
11
FSV Mainz
11
-2
13
12
SV 07 Elversberg
11
-7
13
13
Hamburger SV
11
-14
13
14
FC Augsburg
10
2
12
15
TSG Hoffenheim
10
-2
12
16
Schalke 04
11
-13
7
17
Union Berlin
11
-19
7
18
Borussia Mönchengladbach
11
-14
5