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Süle über seine Karriere 
«Ich trank Bier und ging oft zu McDonald's»

Im Sommer beendete Niklas Süle mit 30 Jahren seine Karriere als Profifussballer. Seine für Sportler eher untypische Ernährung war bereits zu seiner aktiven Zeit ein grosses Thema. In einem Podcast äussert er sich dazu: «Ich trank Bier und ging oft zu McDonald's.»
Publiziert: vor 8 Minuten
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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
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