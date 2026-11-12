Süle über seine Karriere «Ich trank Bier und ging oft zu McDonald's»

Im Sommer beendete Niklas Süle mit 30 Jahren seine Karriere als Profifussballer. Seine für Sportler eher untypische Ernährung war bereits zu seiner aktiven Zeit ein grosses Thema. In einem Podcast äussert er sich dazu: «Ich trank Bier und ging oft zu McDonald's.»