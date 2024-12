Nachdem sich Leipzig-Verteidiger Benjamin Henrichs im Spiel gegen die Bayern schwer verletzt hat, wartet er in einem Münchner Spital auf seine OP, als ihn eine unerwartete Döner-Lieferung erreicht. Absender ist Joshua Kimmich.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Leipzig-Verteidiger Benjamin Henrichs (27) hat sich im Spiel gegen Bayern München (1:5) vergangenen Freitag die Achillessehne gerissen. Der Spitalaufenthalt wird ihm durch eine überraschende Geste von Joshua Kimmich (29) verschönert – oder in diesem Zusammenhang: verdönert.

In einem Video auf seinem Youtube-Kanal erzählt Henrichs, wie ihn sein Kollege und Captain aus der Nationalmannschaft nach dem bitteren Verletzungsschock mit einer Döner-Lieferung aufmunterte. Er habe auf dem Platz, als es passiert ist, sofort geheult. «Ich wusste, dass es keine normale Verletzung ist», erklärt er seinen Frust.

Dann sorgt Joshua Kimmich mit einer Überraschung für Aufmunterung: «Es klopft gerade Uber Eats und ich denke mir so: Was ist denn das? Es ist einfach ein Döner gekommen.»

Kimmich tat dies, ohne die genaue Zimmernummer von Henrichs gekannt zu haben. «Er schreibt mir sowieso die ganze Zeit, ist wirklich ein super Captain und Typ», so Henrichs. «Und dann schreibt er mir gerade: Ist der Döner angekommen? Ich denke mir: Hä, was ist los?» Kimmich habe ihm den Döner bestellt, damit er gestärkt in den Operationssaal gehen kann.

Erste Operation hinter sich

Henrichs zeigt sich sehr dankbar für die «wirklich richtig geile Aktion». Es seien Sachen, die Leute von aussen gar nicht mitbekämen. «Ich bin froh, dass sich Jo um mich sorgt.»

Mittlerweile wurde der 19-fache deutsche Nationalspieler operiert. «Der Arzt meinte, es hat alles reibungslos geklappt, es ist alles sehr gut verlaufen.» Dass Henrichs noch in der laufenden Saison auf den Platz zurückkehren wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Entsprechend hat Leipzig-Sportchef Marcel Schäfer bereits angekündigt, einen Ersatz verpflichten zu wollen.