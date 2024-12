Die grosse Anspielstatistik. Welches Team am Samstagabend beinahe unschlagbar ist. Und wer am Sonntagnachmittag kaum Punkte holt.

Am Samstagabend ist der FCB grottenschlecht

Am Samstagabend ist der FCB grottenschlecht

An welchen Anspielzeiten die Klubs am meisten Erfolg haben

Daniel Leu Stv. Sportchef

In der Super League gibt es bekanntlich vier gängige Anspielzeiten: Samstags um 18 und 20.30 Uhr, sonntags um 14.15 und 16.30 Uhr. Wir haben sämtliche Resultate seit Beginn der Saison 2023/24 den vier Zeiten zugeordnet und ausgerechnet, welches Team wann besonders erfolgreich oder wann besonders erfolglos ist. Die Ergebnisse? Erstaunlich!

Lugano

Der aktuelle Leader hat, was die Anspielzeit betrifft, vor allem eine Schwachstelle: den Sonntag um 16.30 Uhr. Während die Tessiner an den anderen drei Anpfiffzeiten jeweils im Schnitt über 2 Punkte pro Spiel holen, sind sie am späten Sonntagnachmittag mit 0,95 Punkten gar das Schlusslicht der Liga.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

FC Basel

Woran das wohl liegen mag? Spielt der FCB am Samstag um 18 Uhr, sind sie erfolgreich. Laufen die Basler aber zweieinhalb Stunden später auf, kommts nicht gut. In dieser Saison spielten sie dreimal spätabends und gingen dreimal als Verlierer vom Platz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lausanne

Ihre Schwachstelle? Samstag, 18 Uhr. Wäre nicht weiter schlimm, aber dumm nur für die Romands, dass sie ausgerechnet um diese Uhrzeit ihre meisten Spiele bestreiten müssen. In dieser Saison konnten sie von sechs Partien nur gerade eine gewinnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Luzern

Den Innerschweizern ist es offenbar ziemlich egal, wann sie zu ihren Spielen antreten müssen. Der Punkteschnitt bleibt immer mehr oder weniger der gleiche und variiert nur von 1,14 (Sonntag, 14.15 Uhr) zu 1,80 (Samstag, 18 Uhr).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Servette

Was für die Luzerner gilt, das gilt auch für die Grenats. Bei ihnen scheint es noch weniger eine Rolle zu spielen: Der Schnitt liegt zwischen 1,50 (Sonntag, 14.15 Uhr) und 1,92 (Samstag, 18 Uhr).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zürich

Der FCZ hat ein grosses Problem: Sonntag, 14.15 Uhr. Müssen die Zürcher dann auflaufen, sind sie meist noch nicht hellwach und holen im Schnitt nur 0,89 Punkte. Ihre letzten drei Spiele um diese Uhrzeit haben sie allesamt verloren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sion

Extremer ist kaum möglich! Am Samstag um 18 Uhr sind sie beinahe unschlagbar und haben in sechs Spielen noch nie verloren, doch am Samstag um 20.30 Uhr wiederum sind sie gefühlt Fallobst und haben vier ihrer fünf Partien verloren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

St. Gallen

Die Ostschweizer sind in dieser Statistik-Geschichte der langweiligste Klub. Egal, wann sie auflaufen, sie holen im Schnitt zwischen 1,17 (Sonntag, 14.15 Uhr) und 1,50 Punkte (Samstag, beide Anspielzeiten).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

YB

Bei den Berner gilt sowohl für den Samstag als auch den Sonntag das gleiche: je früher die Anspielzeit, desto besser ihr Punkteschnitt. Würden nur die Spiele am Samstag um 18 Uhr zählen, lägen sie in dieser Rangliste auf Rang 3 und nicht wie in Wirklichkeit unter dem Strich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Yverdon

Würden wiederum alle Spiele nur am Sonntag um 14.15 Uhr stattfinden, dann würde Abstiegskandidat Yverdon in der Super League auf Rang 4 liegen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

GC

Die Zürcher haben zwei Probleme. Erstens: Ihr Punkteschnitt am Samstag um 18 Uhr (0,70). Und zweitens: Dass sie genau um diese Uhrzeit bislang mit Abstand am meisten Spiele bestreiten mussten, nämlich deren 27.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Winterthur

Die Zürcher, die zurzeit an letzter Stelle liegen, wären wohl froh, wenn sie vor allem am Samstagabend auflaufen dürften. Dies war in der Saison 2024/25 zwar erst zweimal der Fall, aber in beiden Partien gingen sie als Sieger vom Platz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die vier Ranglisten nach Anspielzeit

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos