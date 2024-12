Diese Sport-Highlights versüssen uns die Festtage

Nicola Abt Reporter Sport

Am 24. Dezember bleibt Zeit für das Zusammensein mit den Liebsten. Danach jagt ein Sport-Highlight das nächste. Blick zeigt, was über die Festtage läuft:

25 Dezember

Sport-Action aus Übersee versüsst uns Weihnachten. In der NBA treffen Jahrhundert-Basketballspieler LeBron James und Wurf-Genie Stephen Curry aufeinander. Das Spiel beginnt bei uns in der Nacht auf den 26. Dezember um 02:00 Uhr. Auch die NFL garantiert mit zwei Spielen Spektakel. Dort kommt es zum Quarterback-Duell zwischen Patrick Mahomes und Russell Wilson. Das Spiel beginnt bereits um 19.00 Uhr.

Basketball-Star LeBron James (M.) spielt zum 19. Mal an Weihnachten. Foto: keystone-sda.ch

26 Dezember

Startschuss für den traditionellen Spengler Cup in Davos. Fribourg-Gottéron eröffnet das Turnier mit dem Spiel gegen den tschechischen Vertreter aus Pardubice (15:10 Uhr). Am Abend steigt der Klassiker zwischen Davos und dem Team Canada (20:15). Alle Spiele gibt es im Live-Ticker auf Blick.ch. Wer noch mehr Eishockey schauen will, kann die Schweizer Junioren-Nati bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada verfolgen. Im ersten Gruppenspiel treffen sie auf Tschechien (23:00, live auf MySports). Basketball-Fanatiker können zwischen neun Spiele in der NBA auswählen.

Für Fussball-Fans lohnt sich ein Blick nach England. Dort steigt der Boxing Day. Meisterschaftsfavorit Liverpool duelliert sich mit Leicester (21:00). Auch Manchester City ist im Einsatz. Insgesamt finden acht Premier-League-Spiele statt. Gleichzeitig läuft das Box-Spektakel im Kursaal in Bern. Highlight des Abends ist die Titelverteidigung von Angelo Peña, er kämpft gegen Gisu Lee. Blick streamt und tickert live aus der Hauptstadt.

Boxer Angelo Peña will im Kursaal in Bern seinen Titel verteidigen. Foto: freshfocus

27 Dezember

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht die Darts-WM in ihre heisse Phase. Die Sechzehntelfinals stehen an. Auch die NHL ist zurück. Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Captain Nico Hischier treffen im Spitzenspiel auf die Carolina Hurricanes. Das Duell findet bei uns in der Nacht auf den 28. Dezember statt (01.00 Uhr). Rund eine Stunde später duellieren sich die Chicago Bears in der NFL mit den Seattle Seahawks (02:15). Durch die Nacht verteilt finden auch acht Spiele in der NBA statt.

Am zweiten Tag des Spengler Cup kommen erstmals das finnische Team Oulun Kärpät und die deutsche Mannschaft aus Straubingen zum Einsatz. Sie treffen auf die Verlierer der Duelle am 26. Dezember. Die Schweizer Junioren-Nati misst sich im zweiten Gruppenspiel bei der U20-Weltmeisterschaft mit der Slowakei (19:00). In der Premier League komplettieren zwei Partien den 18. Spieltag. Arsenal duelliert sich mit dem abstiegsgefährdeten Ipswich (21:15).

Um diesen Pokal streiten sich sechs Teams beim Spengler Cup in Davos. Foto: keystone-sda.ch

28 Dezember

Folgt der nächste Streich von Ski-Überflieger Marco Odermatt? Bei der Abfahrt in Bormio (11:30) strebt der Schweizer seinen 42. Weltcupsieg an. Die Frauen kämpfen um den Sieg im Riesenslalom in Semmering (10:00/13:00). Beim Spengler Cup in Davos stehen die letzten beiden Gruppenspiele an.

Mit der Tour de Ski beginnt in Toblach ein Highlight der Langlauf-Saison. Die erste von sieben Etappen ist ein Sprint (14:45). In der NFL finden zwei Partien statt. Deren neun Spiele sind es in der NBA. Gleich zwölf Partien finden in der NHL statt. In Italien wird wieder Fussball gespielt. Die Serie A meldet sich mit vier Partien zurück. Yann Sommer trifft mit Inter Mailand auf Cagliari Calcio (18:00).

Nächste Siegesfahrt von Marco Odermatt? Bei der Abfahrt in Bormio gehört er zu den Topfavoriten. Foto: AFP

29 Dezember

Für Gregor Deschwanden beginnt eine womöglich historische Reise. Als erster Schweizer könnte der Luzerner die Vierschanzentournee gewinnen. Das erste von vier Springen ist bereits wegweisend (16:30). Am Spengler Cup in Davos findet die Zwischenrunde statt. Die Darts-WM geht in ihre heisse Phase. Es stehen die Achtelfinals an. An der Tour de Ski ist erstmals die Ausdauer der Athleten und Athletinnen gefragt. Wer ist über 15 Kilometer am schnellsten? (Frauen: 12:30 / Männer: 11:45)

Weniger lang, dafür deutlich steiler ist der Super-G in Bormio. Für die Frauen geht es in Semmering mit einem Slalom weiter. Die NFL verwöhnt ihre Fans mit neun Spielen. In der NBA sind es deren sechs und damit halb so viele wie in der NHL. Eishockey gespielt wird auch an der U20-Weltmeisterschaft. Die Schweizer Junioren bestreiten ihr drittes Gruppenspiel gegen Schweden (18:00). Sechs Spiele finden in der Premier League statt. Mit Liverpool und Manchester City sind zwei Giganten im Einsatz.

Nach seinem Podestplatz in Engelberg will Skispringer Gregor Deschwanden an der Vierschanzentournee Geschichte schreiben. Foto: keystone-sda.ch

30 Dezember

Zwei Partien schliessen die 18. Runde in der Serie A ab. Aus Schweizer Sicht interessant ist das Duell zwischen Bologna und Verona. Beim Heimteam kicken die Schweizer Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye. In der Premier League stehen drei Spiele auf dem Programm. Viel Spannung verspricht das Aufeinandertreffen von Newcastle mit Fabian Schär und Manchester United. In der NFL lautet die einzige Partie des Abends Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons (02:20). Am Spengler Cup in Davos stehen die Halbfinals an. Einer am Nachmittag (15:10) und einer am Abend (20:15).

Fussball-Action aus England: Fabian Schär kämpft mit Newcastle um drei weitere Punkte. Foto: Newcastle United via Getty Image

31 Dezember

Final-Tag am Spengler Cup! Das entscheidende Spiel um den Turniersieg beginnt am Mittag (12:10). Wer Lust auf noch mehr Eishockey hat, kann mit den Schweizern an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada mitfiebern. Im vierten und letzten Gruppenspiel messen sie sich mit Kasachstan (18:00).

Nach einem Ruhetag meldet sich die Tour de Ski zurück. Das Einzelstartrennen geht über 20 Kilometer an (Frauen: 14:45 / Männer: 11:30). In der NBA kommen zwölf Teams zum Einsatz. Ein besonderes Spektakel bietet die NHL. Die Winter Classic findet im legendären Baseball-Stadion namens Wrigley Field statt. Es spielen die Chicago Blackhawks gegen die St. Louis Blues (23:00). In der NFL duellieren sich die San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions (02:15).

Langläuferin Nadine Fähndrich hat einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Gelingt ihr bei der Tour de Ski der Befreiungsschlag? Foto: freshfocus

1 Januar

Es ist der Tag des traditionellen Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen. Beim zweiten von vier Springen der Vierschanzentournee reduziert sich das Feld der Siegesanwärter weiter. Die Tournee endet am 6. Januar mit dem Springen in Bischofshofen. An der Darts-WM im legendären «Ally Pally» in London stehen die Viertelfinals an.

Bei der Tour de Ski müssen sich die Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Verfolgung über 15 Kilometer beweisen (Frauen: 12:30 / Herren: 10:30). Die Tour endet am 6. Januar mit dem brutalen Aufstieg auf die Alpe Cermis. In der NHL sowie in der NBA finden am Neujahrstag mehrere Spiele statt. Für die Fans von Arsenal beginnt 2025 gleich mit einer Premier-League-Partie ihres Lieblingsteams. Die Gunners treffen auswärts auf Brentford (18:30).

Die Darts-WM sorgt im «Ally Pally» in London regelmässig für gewaltige Emotionen. Foto: keystone-sda.ch

2 Januar

«Manne ad Arbeit!», heisst es um 08:30 Uhr in der Saalsporthalle in Zürich. Das Berchtoldschwinget lanciert traditionell die Saison des Schweizer Nationalsports. Blick ist vor Ort und tickert live. Grosse Emotionen sind im «Ally Pally» in London garantiert. An der Darts-WM kämpfen vier Spielen um den Finaleinzug. Das Duell um den WM-Titel steigt am 3. Januar. Richtung Entscheidung geht es auch an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada. Es stehen die Viertelfinals an. Das Finale findet in der Nacht auf den 6. Januar statt. Gespielt wird auch in der NBA und in der NHL.

Nick Alpiger (l.) ist der grosse Favorit am Berchtoldschwinget in Zürich. Foto: keystone-sda.ch