Gibts schon am Wochenende ein Novum in der Bundesliga?

1/5 Auf Sascha Stegemann und seine Schiedsrichterkollegen kommt am Wochenende eine Neuheit zu. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Die Bundesliga wagt einen Schritt in Richtung mehr Transparenz. Wie der «Kicker» berichtet, soll am kommenden Wochenende eine Testphase für Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion nach VAR-Eingriffen starten.

Dieses Pilotprojekt soll den Fans und Spielern mehr Einblick in die Entscheidungsprozesse geben. Bereits am 20. Spieltag sollen erste Tests in ausgewählten Stadien der 1. und 2. Liga stattfinden. Die Schiedsrichter sprechen dabei in ihre Funk-Headsets, der Ton wird dann über die Lautsprecher übertragen.

Die Unparteiischen stehen vor einer grossen Herausforderung, hatten sie bisher kaum Gelegenheit, sich auf diese neue Aufgabe vorzubereiten. Im Sommertrainingslager 2024 hat es dem Bericht zufolge zwar erste Sprechtests vor der Kamera gegeben, doch echte Stadionerfahrung fehlt. Jeder Erstliga-Schiedsrichter hat bislang nur zwei Durchsagen in einem leeren Stadion geübt. Die Referees werden also mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen.

Noch herrscht bei Schiris Skepsis

Die Skepsis unter den Schiedsrichtern sei deshalb gross. Sie müssen nun unter Hochspannung eine zusätzliche Aufgabe bewältigen, dazu kommt die Gefahr von Versprechern oder technischen Pannen. Allerdings würden viele darin auch einen sinnvollen Schritt zu mehr Offenheit im Fussball sehen.

Trotz der mangelnden Vorbereitung sehen die Verantwortlichen das Projekt positiv. DFL und DFB laden am Montag zu einem Mediengespräch ein, um Details zu erläutern. Mit dabei sind unter anderem Schiri-Boss Knut Kircher und Bayerns Sportvorstand Max Eberl als Ligavertreter. Sie werden erklären, wie die Durchsagen technisch umgesetzt werden und welche Ziele damit verfolgt werden.

Wenn die Technik reibungslos funktioniert, könnten die Durchsagen schnell zur Routine werden und den Zuschauern einen echten Mehrwert bieten. Für den Sommer 2025 sind weitere Tests geplant, um das System zu optimieren.

