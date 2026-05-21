«Mir geht es um Menschen»

Lustrinelli: «Ich war in Thun und hatte dort ein klares Projekt. Ich habe aber noch nicht gewusst, was ich machen werde. Klar war auch die Serie A ein Thema. Mir geht es aber nicht um die Liga, sondern um die Menschen. Ich habe hier aber die Chemie gespürt. Ich habe diese Entscheidung von Herzen getroffen.»