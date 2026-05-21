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«In schöner Phase zwischen Titelfreuden und neuem Kapitel»
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Lustrinelli neuer Union-Coach:«In schöner Phase zwischen Titelfreuden und neuem Kapitel»

Lustrinellis Union-Vorstellung
«Habe extra nicht mit Urs gesprochen»

Mauro Lustrinelli hat einen neuen Job. Der Thuner Meistertrainer heuert bei Union Berlin an. Der Tessiner freut sich auf die Aufgabe und das Projekt mit den Köpenickern – Kontakt mit Urs Fischer hatte er aber noch keinen.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport
vor 7 Minuten

Das wars

Das wars von der Pressekonferenz. In Kürze folgt hier eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Aussagen.

vor 7 Minuten

Lacher im Presseraum

Ein Missverständnis sorgt für einen Lacher. Ein Journalist hat eine Aussage mit «Herz» und «März» falsch verstanden. 

vor 9 Minuten

Eine Woche Ferien

Lustrinelli: «Ich weiss nicht, wie genau die nächsten Tage aussehen. Ich werde sicher mit meiner Familie eine Woche Urlaub machen. Dann weiss ich auch, dass ich viel mit Horst sprechen werde.»

vor 10 Minuten

Alte Försterei ruft

Lustrinelli: «Ich freue mich auf die Alte Försterei und das Stadion voll zu sehen.

vor 10 Minuten

Lustrinelli war hässig

Lustrinelli: «Ich war verrückt mit den Resultaten. Wir hatten solch eine mentale Belastung über die ganze Saison. In Thun waren wir ein kleiner Verein. Es ist normal, dass wir am Schluss etwas nachgelassen haben.»

vor 11 Minuten

Wird Kontakt mit Urs geben

Lustrinelli: «Ich glaube schon, dass ich mehrmals mit Urs in Kontakt treten werde. Aktive Ferien.»

vor 12 Minuten

Lustrinelli geht in die Ferien

Lustrinelli: «Am 28. Juni ist offizieller Trainingsbeginn. Jetzt lerne ich den Staff kennen, führe Gespräche und mache Ferien. Auch ich habe das nötig.»

vor 13 Minuten

Lustrinelli über seine Karriere

Lustrinelli: «Meine Karriere war auch komisch als Spieler. Ich bin erst mit 23 Jahren Profi geworden. Manche Leute nehmen den Lift nach oben, ich die Treppe. Das ist aber nicht schlecht. Ich habe viele Dinge gesehen, das ist einfach meine Reise.»

vor 14 Minuten

«Mir geht es um Menschen»

Lustrinelli: «Ich war in Thun und hatte dort ein klares Projekt. Ich habe aber noch nicht gewusst, was ich machen werde. Klar war auch die Serie A ein Thema. Mir geht es aber nicht um die Liga, sondern um die Menschen. Ich habe hier aber die Chemie gespürt. Ich habe diese Entscheidung von Herzen getroffen.»

vor 15 Minuten

Gibts Kaderveränderungen?

Lustrinelli: «Heute ist mein erster Arbeitstag. Wir werden in den nächsten Tagen über den Kader sprechen. Aber natürlich habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht.»

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
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