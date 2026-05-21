Das wars
Das wars von der Pressekonferenz. In Kürze folgt hier eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Aussagen.
Lacher im Presseraum
Ein Missverständnis sorgt für einen Lacher. Ein Journalist hat eine Aussage mit «Herz» und «März» falsch verstanden.
Eine Woche Ferien
Lustrinelli: «Ich weiss nicht, wie genau die nächsten Tage aussehen. Ich werde sicher mit meiner Familie eine Woche Urlaub machen. Dann weiss ich auch, dass ich viel mit Horst sprechen werde.»
Alte Försterei ruft
Lustrinelli: «Ich freue mich auf die Alte Försterei und das Stadion voll zu sehen.
Lustrinelli war hässig
Lustrinelli: «Ich war verrückt mit den Resultaten. Wir hatten solch eine mentale Belastung über die ganze Saison. In Thun waren wir ein kleiner Verein. Es ist normal, dass wir am Schluss etwas nachgelassen haben.»
Wird Kontakt mit Urs geben
Lustrinelli: «Ich glaube schon, dass ich mehrmals mit Urs in Kontakt treten werde. Aktive Ferien.»
Lustrinelli geht in die Ferien
Lustrinelli: «Am 28. Juni ist offizieller Trainingsbeginn. Jetzt lerne ich den Staff kennen, führe Gespräche und mache Ferien. Auch ich habe das nötig.»
Lustrinelli über seine Karriere
Lustrinelli: «Meine Karriere war auch komisch als Spieler. Ich bin erst mit 23 Jahren Profi geworden. Manche Leute nehmen den Lift nach oben, ich die Treppe. Das ist aber nicht schlecht. Ich habe viele Dinge gesehen, das ist einfach meine Reise.»
«Mir geht es um Menschen»
Lustrinelli: «Ich war in Thun und hatte dort ein klares Projekt. Ich habe aber noch nicht gewusst, was ich machen werde. Klar war auch die Serie A ein Thema. Mir geht es aber nicht um die Liga, sondern um die Menschen. Ich habe hier aber die Chemie gespürt. Ich habe diese Entscheidung von Herzen getroffen.»
Gibts Kaderveränderungen?
Lustrinelli: «Heute ist mein erster Arbeitstag. Wir werden in den nächsten Tagen über den Kader sprechen. Aber natürlich habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
34
86
89
2
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
34
19
65
4
VfB Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Freiburg
34
-6
47
8
Eintracht Frankfurt
34
-4
44
9
FC Augsburg
34
-16
43
10
FSV Mainz
34
-9
40
11
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hamburger SV
34
-14
38
14
1. FC Köln
34
-14
32
15
Werder Bremen
34
-23
32
16
VfL Wolfsburg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim 1846
34
-31
26
18
FC St. Pauli
34
-31
26