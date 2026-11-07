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«Das unwahrscheinlichste Tor»
Nati-Star Muheim verblüfft Fussball-Deutschland

Miro Muheim schiesst den HSV mit einer Rakete aus über 30 Metern in Führung – und Fussball-Deutschland staunt. Der Schweizer Verteidiger hat in fünf Bundesliga-Spielen nun drei Tore und einen Assist.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Was ist los? Miro Muheim feiert sein Hammer-Tor gegen Gladbach.
Foto: imago/Susanne Hübner

Darum gehts

  • Miro Muheim trifft für den HSV aus über 30 Metern mit fast 130 km/h zum 1:0 gegen Gladbach
  • Medien nennen den Treffer das unwahrscheinlichste und härteste Bundesliga-Tor der Saison bisher
  • Nach drei Toren und einem Assist in fünf Partien steht Muheim nun im Aufgebot von Murat Yakin
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Aus über 30 Metern. Eine Rakete mit fast 130 km/h. Scharf, flach. Unhaltbar. Miro Muheims 1:0 für den HSV gegen Gladbach nach elf Minuten lässt Fussball-Deutschland verblüfft zurück. Sky schreibt, dass der xG-Wert (Expected Goals) bei diesem Treffer bei 1,9 Prozent lag – das ist der tiefste Wert aller Bundesliga-Tore in dieser Saison. «Sport1» kommentiert die Muheim-Rakete mit: «Das unwahrscheinlichste Tor der Saison.» Und die «Bild» schreibt: «Kein Bundesliga-Treffer war in dieser Saison bislang härter.»

Die «Sportschau» feiert Muheim als den «besten Distanzschützen der aktuellen Bundesliga-Saison» ab. Und «Eurosport» schwärmt vom «magischen linken Fuss» des 28-jährigen Schweizers.

Muheim wird auch teamintern abgefeiert. Trainer Merlin Polzin nennt seinen Verteidiger «eine ganz starke Waffe». Und Muheim selber sagt: «Klar, jetzt habe ich einen Lauf und irgendwie geht gerade jeder rein.» Ist es Glück? Muheim schüttelt den Kopf: «Das glaube ich nicht. Ich trainiere meinen linken Fuss sehr viel. Ich weiss, dass ich einen guten Schuss habe. Aber dass alle reinfliegen, ist nicht ganz normal.»

Muheim hat in den letzten fünf Bundesliga-Partien drei Tore und einen Assist geliefert. Und das als Verteidiger. Die ersten vier Liga-Spiele hat er zuvor verletzt verpasst.

Dass Muheim gegen Gladbach mit einem Fehlpass das 1:1 der Gäste einleitet, verkommt am Ende zur Randnotiz. Hamburg siegt 3:1. Und alle feiern die HSV-Rakete aus der Schweiz.

Nun gehts ab zur Nati. Muheim steht im Aufgebot von Coach Murat Yakin. Die beiden Nations-League-Partien gegen Slowenien (13. November) und Schottland (16. November) stehen an.

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Mannschaft
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Bayern München
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8
19
18
2
Borussia Dortmund
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8
8
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3
SC Freiburg
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8
8
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4
RB Leipzig
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8
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15
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Werder Bremen
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3
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Bayer Leverkusen
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7
SV 07 Elversberg
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8
Hamburger SV
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12
9
Eintracht Frankfurt
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FSV Mainz
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FC Augsburg
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3
9
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VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
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-2
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14
1. FC Köln
1. FC Köln
8
-3
9
15
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
8
-3
9
16
Union Berlin
Union Berlin
8
-12
7
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Schalke 04
Schalke 04
8
-5
6
18
Borussia Mönchengladbach
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9
-13
4
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