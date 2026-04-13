Johan Manzambi (20) leitet beim Freiburg-Sieg gegen Mainz (1:0) den einzigen Treffer der Partie mit seinem weiten Einwurf ein. In der Nachspielzeit bleibt der Nati-Mittelfeldspieler jedoch mit Schmerzen am Boden liegen, nachdem er von Mainz' Caci am Bein getroffen wird. Manzambi muss in der Folge von Betreuern gestützt werden und humpelt vom Feld. Sein Knie ist dabei dick einbandagiert.
Einen Tag später meldet die «Bild», das sich der Genfer offenbar nicht wie zunächst vermutet schwerer verletzt hat. Wie die deutsche Zeitung schreibt, haben Untersuchungen gezeigt, dass im Knie nichts gerissen sei. Freiburg-Coach Julian Schuster hatte bereits nach der Partie in einer ersten Einschätzung leichte Entwarnung gegeben und von einem Schlag auf das Gelenk gesprochen.
Der Schweizer Youngster dürfte somit im für Freiburg wegweisenden Europa-League-Rückspiel gegen Celta Vigo am Donnerstag (18.45 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Im Hinspiel gab es für den Bundesligisten einen 3:0-Sieg. Nun wollen die Deutschen den Halbfinal-Einzug perfekt machen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19