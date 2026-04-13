Johan Manzambi verletzt sich beim Freiburg-Sieg gegen Mainz am Knie. Untersuchungen geben nun Entwarnung, es dürfte sich nur um einen Schlag gehandelt haben.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Johan Manzambi (20) leitet beim Freiburg-Sieg gegen Mainz (1:0) den einzigen Treffer der Partie mit seinem weiten Einwurf ein. In der Nachspielzeit bleibt der Nati-Mittelfeldspieler jedoch mit Schmerzen am Boden liegen, nachdem er von Mainz' Caci am Bein getroffen wird. Manzambi muss in der Folge von Betreuern gestützt werden und humpelt vom Feld. Sein Knie ist dabei dick einbandagiert.

Einen Tag später meldet die «Bild», das sich der Genfer offenbar nicht wie zunächst vermutet schwerer verletzt hat. Wie die deutsche Zeitung schreibt, haben Untersuchungen gezeigt, dass im Knie nichts gerissen sei. Freiburg-Coach Julian Schuster hatte bereits nach der Partie in einer ersten Einschätzung leichte Entwarnung gegeben und von einem Schlag auf das Gelenk gesprochen.

Der Schweizer Youngster dürfte somit im für Freiburg wegweisenden Europa-League-Rückspiel gegen Celta Vigo am Donnerstag (18.45 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Im Hinspiel gab es für den Bundesligisten einen 3:0-Sieg. Nun wollen die Deutschen den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

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