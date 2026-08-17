Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real und Schalke-Testspiel endet mit Kabinendrama in der Veltins-Arena

Drei Männer ohne Akkreditierung bedrohen Ordner und Schalke-Mitarbeiterin

Die Unbekannten verlassen Stadion lautstark fluchend

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Es ist zwar nur ein Testspiel, dennoch ist beim 3:0-Sieg von Real Madrid auf Schalke ordentlich Zunder drin. Während des Spiels kommt es zu einem Gefecht zwischen Ex-FCZ-Verteidiger Nikola Katic (29) und Real-Stürmerstar Kylian Mbappé (27). Der Franzose ist nach einem Ballverlust frustriert und haut Katic abseits des Balles mit beiden Händen an den Hinterkopf, anschliessend fallen unschöne Worte zwischen den beiden Spielern.

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War das auf dem Spielfeld nur ein kleines Gezanke, wird es nach dem Spiel im Innenbereich des Stadions noch dramatischer. Rund 25 Minuten nach Abpfiff kommt es zur grossen Aufregung in den Katakomben der Veltins-Arena, wie «Sport Bild» berichtet. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal keine Spieler, sondern drei unbekannte Männer, die plötzlich im Kabinentrakt stehen – zwischen den beiden Mannschaften sollen sich nur eine Glastür und ein einzelner Ordner befunden haben.

Unbekannte hatten keine Akkreditierung

Die Unbekannten sollen sich dabei als Cousins von Real-Offensivspieler Arda Güler (21) ausgegeben haben. Den Ordner haben sie gemäss der deutschen Zeitung «penetrant, unverschämt, laut und ungefähr zehn Minuten lang» aufgefordert, zu den Spielern gehen zu können. Immer wieder hätten sie Gülers Namen gerufen und zwischenzeitlich auch Türkisch gesprochen. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde von den drei Männern auch dazu gedrängt, den türkischen Nationalstürmer zu ihnen zu bringen, diesem Aufruf folgte er natürlich nicht.

Noch unklar ist, wie sich die Unbekannten Zugang zum Kabinentrakt verschafft haben, der an mehreren Stellen kontrolliert wird. Einer Medien-Mitarbeiterin von Schalke fielen die drei Männer ebenfalls auf. Sie wollte die Akkreditierung für den Bereich sehen, zu dem normalerweise nur Spieler, Trainer, Vereinsmitarbeiter und Journalisten Zutritt haben. Die Männer hatten allerdings keine Berechtigung, sich in diesem Bereich aufzuhalten.

Schalke-Mitarbeiterin wurde geschlagen

Wie die «Bild» schildert, schrien die Männer die Schalke-Angestellte anschliessend mit hassverzerrten Gesichtern an, beschimpften und bedrohten sie. «Die Alte ist doch geistig nicht normal, die hat einen Schaden! Hau ab! Verschwinde! Rede nicht mit uns! Wenn uns auch nur ein Ordner anfasst, wirst du erleben, was passiert!», lauten unter anderem die Beschimpfungen, deren Wortlaut die deutsche Zeitung zitiert.

Die Mitarbeiterin wollte «Gülers Cousins» danach fotografieren, worauf ihr einer der Männer heftig auf den Arm schlug. Herbeigerufene Ordner konnten die Mitarbeitende schliesslich aus der bedrohlichen Situation befreien. Die Männer hätten danach das Stadion verlassen – wild schimpfend und fluchend.