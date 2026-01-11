Darum gehts
- Werder Bremen leiht Jovan Milosevic bis Saisonende vom VfB Stuttgart aus
- Milosevic verlängerte Vertrag bei Stuttgart bis Sommer 2029
- 12 Tore in 20 Spielen der serbischen Super Liga 2025/26
Werder Bremen hat auf den Engpass im Sturm reagiert. Die Hanseaten leihen Jovan Milosevic bis Saisonende von Ligakonkurrent Stuttgart aus. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.
Gleichzeitig gaben die Stuttgarter die Vertragsverlängerung seines bis Sommer 2027 gültigen Vertrags bis Sommer 2029 bekannt. Bremens Leverkusen-Leihgabe Victor Boniface (25) fällt derzeit wegen eines Knorpelschadens im Knie aus.
Der im serbischen Cacak geborene Milosevic stammt aus der Jugend des FK Vojvodina aus Novi Sad. Im Sommer 2023 holten ihn die Stuttgarter für gut eine Million Franken. Für den VfB kam er seither aber erst sechsmal zum Einsatz, da er bereits zweimal verliehen wurde. Zunächst für das Kalenderjahr 2024 zum FC St. Gallen (22 Spiele, 5 Tore), dann für 2025 zum serbischen Top-Klub Partizan Belgrad (30 Spiele, 19 Tore). Mit zwölf Treffern liegt er nach 20 Runden auf Rang drei der Torschützenliste der serbischen Super Liga. Weitere Tore kommen nun nicht mehr dazu.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
1:1
16
44
42
2
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
15
-10
17
13
VfL Wolfsburg
1:1
16
-5
16
14
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
16
-13
9