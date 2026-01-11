DE
Leihe innerhalb der Bundesliga
Ex-St.-Galler schliesst sich Werder Bremen an

Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag von Jovan Milosevic, der einst beim FC St. Gallen spielte, und verleiht ihn bis Saisonende an Werder Bremen.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Jovan Milosevic, der einst zum FCSG ausgeliehen war, wird vom VfB Stuttgart erneut verliehen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Werder Bremen leiht Jovan Milosevic bis Saisonende vom VfB Stuttgart aus
  • Milosevic verlängerte Vertrag bei Stuttgart bis Sommer 2029
  • 12 Tore in 20 Spielen der serbischen Super Liga 2025/26
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Werder Bremen hat auf den Engpass im Sturm reagiert. Die Hanseaten leihen Jovan Milosevic bis Saisonende von Ligakonkurrent Stuttgart aus. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Gleichzeitig gaben die Stuttgarter die Vertragsverlängerung seines bis Sommer 2027 gültigen Vertrags bis Sommer 2029 bekannt. Bremens Leverkusen-Leihgabe Victor Boniface (25) fällt derzeit wegen eines Knorpelschadens im Knie aus.

Der im serbischen Cacak geborene Milosevic stammt aus der Jugend des FK Vojvodina aus Novi Sad. Im Sommer 2023 holten ihn die Stuttgarter für gut eine Million Franken. Für den VfB kam er seither aber erst sechsmal zum Einsatz, da er bereits zweimal verliehen wurde. Zunächst für das Kalenderjahr 2024 zum FC St. Gallen (22 Spiele, 5 Tore), dann für 2025 zum serbischen Top-Klub Partizan Belgrad (30 Spiele, 19 Tore). Mit zwölf Treffern liegt er nach 20 Runden auf Rang drei der Torschützenliste der serbischen Super Liga. Weitere Tore kommen nun nicht mehr dazu. 

