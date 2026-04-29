Hoffenheim bindet «Paradebeispiel» Avdullahu langfristig

Nach Albian Hajdari hat auch sein Kumpel Leon Avdullahu bei der TSG Hoffenheim seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Leon Avdullahu (22) gehört in seiner ersten Bundesliga-Saison bei der TSG Hoffenheim im Mittelfeld bereits zur unverzichtbaren Stammkraft. Es ist nur logisch, dass der derzeitige Tabellenfünfte den Vertrag mit dem Mittelfeldjuwel «vorzeitig langfristig verlängert» hat, wie Hoffenheim am Mittwoch bekannt gibt. Offenbar ist das neue Arbeitspapier bis 2031 wirksam.

«Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält», lässt sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf der Klub-Website zitieren.

Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger Avdullahu wagte im Sommer 2025 den Sprung vom FC Basel in die deutsche Bundesliga. Bei Hoffenheim spielt er seither mit seinem kosovarischen Nationalmannschafts-Kumpel Albian Hajdari (22). Auch dieser hat kürzlich bis 2031 bei der TSG verlängert.

0:50 Wer hat das schönere Auto? Hoffenheim-Duo Avdullahu und Hajdari im Ich-oder-Du

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