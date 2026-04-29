Hoffenheim bindet «Paradebeispiel» Avdullahu langfristig

Leon Avdullahu (22) gehört in seiner ersten Bundesliga-Saison bei der TSG Hoffenheim im Mittelfeld bereits zur unverzichtbaren Stammkraft. Es ist nur logisch, dass der derzeitige Tabellenfünfte den Vertrag mit dem Mittelfeldjuwel «vorzeitig langfristig verlängert» hat, wie Hoffenheim am Mittwoch bekannt gibt. Offenbar ist das neue Arbeitspapier bis 2031 wirksam.
«Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält», lässt sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker auf der Klub-Website zitieren.
Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger Avdullahu wagte im Sommer 2025 den Sprung vom FC Basel in die deutsche Bundesliga. Bei Hoffenheim spielt er seither mit seinem kosovarischen Nationalmannschafts-Kumpel Albian Hajdari (22). Auch dieser hat kürzlich bis 2031 bei der TSG verlängert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
31
81
82
2
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
31
-8
43
9
FC Augsburg
31
-16
37
10
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Bremen
31
-18
32
13
Union Berlin
31
-20
32
14
1. FC Köln
31
-8
31
15
Hamburger SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim 1846
31
-31
22