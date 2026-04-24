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Vertrag bis 2031
TSG Hoffenheim setzt langfristig auf Ex-FCB-Junior

Albian Hajdari hat sich in der Bundesliga einen Stammplatz erspielt. Bei Hoffenheim kommt der junge Verteidiger zu regelmässigen Einsätzen in der Startelf.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Albian Hajdari unterschreibt in Hoffenheim bis 2031.
Foto: Icon Sport via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Albian Hajdari (22) hat seinen Vertrag bei Hoffenheim vorzeitig bis 2031 verlängert. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger wechselte im Sommer 2025 von Lugano zur TSG in die Bundesliga, wo er sich einen Stammplatz erkämpfen konnte.

In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger auf 24 Pflichtspieleinsätze mit der Startelf. Dabei hat Hajdari, der für die kosovarische Nationalmannschaft aufläuft, einen Treffer erzielt sowie ein Tor vorbereitet. 

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
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30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
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