Albian Hajdari hat sich in der Bundesliga einen Stammplatz erspielt. Bei Hoffenheim kommt der junge Verteidiger zu regelmässigen Einsätzen in der Startelf.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Albian Hajdari (22) hat seinen Vertrag bei Hoffenheim vorzeitig bis 2031 verlängert. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger wechselte im Sommer 2025 von Lugano zur TSG in die Bundesliga, wo er sich einen Stammplatz erkämpfen konnte.

In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger auf 24 Pflichtspieleinsätze mit der Startelf. Dabei hat Hajdari, der für die kosovarische Nationalmannschaft aufläuft, einen Treffer erzielt sowie ein Tor vorbereitet.

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