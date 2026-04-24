Albian Hajdari (22) hat seinen Vertrag bei Hoffenheim vorzeitig bis 2031 verlängert. Der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger wechselte im Sommer 2025 von Lugano zur TSG in die Bundesliga, wo er sich einen Stammplatz erkämpfen konnte.
In der laufenden Saison kommt der Innenverteidiger auf 24 Pflichtspieleinsätze mit der Startelf. Dabei hat Hajdari, der für die kosovarische Nationalmannschaft aufläuft, einen Treffer erzielt sowie ein Tor vorbereitet.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19