Borussia Dortmund ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Mittendrin: U19-Nati-Spieler Miguel Adje. Der Flügelverteidiger darf die Saisonvorbereitung mit den Profis verbringen und kommt im Testspiel gegen Rot-Weiss Oberhausen zum Einsatz. Der 18-Jährige wird beim 3:1-Sieg am Samstag für die zweite Hälfte eingewechselt und hat gar die Möglichkeit auf ein Tor, scheitert aber knapp.
Das Motto beim BVB ist allerdings klar: Jugend forscht. Ganze sieben Startelfspieler sind unter 20 Jahre alt. Nur wenige Stammkräfte stehen überhaupt im Kader.
Nichtsdestotrotz eine gute Erfahrung für den Nachwuchsspieler, der die letzte Saison bei der U19 der Dortmunder verbracht hat. In der U19 hat er diesen März beim Spiel gegen Ungarn in der EM-Quali sein Debüt gegeben. Beim 2:2 spielte Adje 90 Minuten durch, konnte aber keine Torbeteiligung verbuchen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0