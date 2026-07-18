U19-Nationalspieler Miguel Adje (18) kommt zu seinem ersten Profi-Einsatz für Borussia Dortmund. Im Testspiel gegen Rot-Weiss Oberhausen wird er eingewechselt und ist beim 3:1-Sieg nahe an einem Torerfolg.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Borussia Dortmund ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Mittendrin: U19-Nati-Spieler Miguel Adje. Der Flügelverteidiger darf die Saisonvorbereitung mit den Profis verbringen und kommt im Testspiel gegen Rot-Weiss Oberhausen zum Einsatz. Der 18-Jährige wird beim 3:1-Sieg am Samstag für die zweite Hälfte eingewechselt und hat gar die Möglichkeit auf ein Tor, scheitert aber knapp.

Das Motto beim BVB ist allerdings klar: Jugend forscht. Ganze sieben Startelfspieler sind unter 20 Jahre alt. Nur wenige Stammkräfte stehen überhaupt im Kader.

Nichtsdestotrotz eine gute Erfahrung für den Nachwuchsspieler, der die letzte Saison bei der U19 der Dortmunder verbracht hat. In der U19 hat er diesen März beim Spiel gegen Ungarn in der EM-Quali sein Debüt gegeben. Beim 2:2 spielte Adje 90 Minuten durch, konnte aber keine Torbeteiligung verbuchen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos