Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Miro Muheim (28), zuletzt in bestechender Form, wird von einer Wadenverletzung ausgebremst. Dem HSV wird er deswegen «vorerst nicht zur Verfügung stehen», teilt der Tabellenzwölfte der Bundesliga am Tag nach der 0:4-Auswärtsklatsche gegen Werder Bremen mit. Beim Nordderby hat sich der Schweizer Nationalspieler bereits in der 19. Minute auswechseln lassen müssen.

Der 28-jährige gelernte Aussenverteidiger startete aufgrund einer Verletzung verspätet in die Saison. Danach sorgte Muheim, aufgrund personeller Engpässe im zentralen Mittelfeld eingesetzt, zwischen dem 10. Oktober und dem 6. November mit drei Toren in fünf Bundesliga-Partien für Furore.