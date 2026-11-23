Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Miro Muheim (28), zuletzt in bestechender Form, wird von einer Wadenverletzung ausgebremst. Dem HSV wird er deswegen «vorerst nicht zur Verfügung stehen», teilt der Tabellenzwölfte der Bundesliga am Tag nach der 0:4-Auswärtsklatsche gegen Werder Bremen mit. Beim Nordderby hat sich der Schweizer Nationalspieler bereits in der 19. Minute auswechseln lassen müssen.
Der 28-jährige gelernte Aussenverteidiger startete aufgrund einer Verletzung verspätet in die Saison. Danach sorgte Muheim, aufgrund personeller Engpässe im zentralen Mittelfeld eingesetzt, zwischen dem 10. Oktober und dem 6. November mit drei Toren in fünf Bundesliga-Partien für Furore.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Borussia Dortmund
10
10
24
2
Bayern München
10
20
22
3
SC Freiburg
10
11
22
4
RB Leipzig
10
18
21
5
Bayer Leverkusen
10
7
19
6
Werder Bremen
10
6
18
7
Eintracht Frankfurt
10
-4
15
8
VfB Stuttgart
10
0
13
9
SV 07 Elversberg
10
-2
13
10
FC Augsburg
10
2
12
11
TSG Hoffenheim
10
-2
12
12
Hamburger SV
10
-14
12
13
FSV Mainz
10
-3
10
14
1. FC Köln
10
-4
10
15
SC Paderborn 07
10
-7
10
16
Schalke 04
10
-6
7
17
Union Berlin
10
-18
7
18
Borussia Mönchengladbach
10
-14
4
Champions League
UEFA Europa League
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