DE
FR
Abonnieren

Gegen die Bayern verletzt
Dortmund-Captain Can fällt lange aus

Emre Can hat sich im Spiel gegen die Bayern das Kreuzband gerissen. Er wird dem BVB lange fehlen.
Publiziert: 17:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/4
Emre Can hat sich im Spiel gegen Bayern das Kreuzband gerissen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Borussia Dortmund muss lange auf Emre Can (32) verzichten. Der BVB-Captain hat sich kurz vor der Halbzeitpause im Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) in einem Zweikampf mit Konrad Laimer (28) am linken Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. 

Am Tag nach dem Spiel vermelden die Borussen die bittere Diagnose: Kreuzbandriss. Der Verein spricht von einer Ausfallzeit von mehreren Monaten. Die Saison dürfte für den Defensivspieler damit gelaufen sein. 

Mehr zur Bundesliga
Detail sorgt bei BVB-Fans trotz Klassiker-Pleite für Glücksgefühle
Meistertraum endgültig futsch
Detail sorgt bei BVB-Fans trotz Klassiker-Pleite für Glücksgefühle
Steht Klopp bei Red Bull schon wieder vor dem Aus?
Nach nur einem Jahr
Steht Klopp bei Red Bull schon wieder vor dem Aus?

«Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird», lässt sich BVB-Sportchef Sebastian Kehl (46) auf der Klub-Webseite zitieren. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1:0
24
-2
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
0:1
24
-4
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
22
-7
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bundesliga
        Bundesliga