Borussia Dortmund muss lange auf Emre Can (32) verzichten. Der BVB-Captain hat sich kurz vor der Halbzeitpause im Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) in einem Zweikampf mit Konrad Laimer (28) am linken Knie verletzt und musste ausgewechselt werden.
Am Tag nach dem Spiel vermelden die Borussen die bittere Diagnose: Kreuzbandriss. Der Verein spricht von einer Ausfallzeit von mehreren Monaten. Die Saison dürfte für den Defensivspieler damit gelaufen sein.
«Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird», lässt sich BVB-Sportchef Sebastian Kehl (46) auf der Klub-Webseite zitieren.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
23
12
41
6
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
Eintracht Frankfurt
1:0
24
-2
34
8
SC Freiburg
0:1
24
-4
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
22
-7
26
12
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14