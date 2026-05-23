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Für Rekordsumme
Freiburg holt neuen Torhüter

Bei Freiburg steht Stammtorhüter Noah Atubolu vor dem Abgang. Seine Nachfolge ist nun geklärt: Aus Bremen kommt Mio Backhaus – für eine Rekordablösesumme.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Mio Backhaus wechselt von Bremen zu Freiburg.
Foto: imago/HMB-Media
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nur wenige Tage nach dem verlorenen Europa-League-Final (0:3 gegen Aston Villa) gibt Freiburg den ersten Sommer-Neuzugang für die kommende Saison bekannt: Torhüter Mio Backhaus (22) wechselt vom Ligakonkurrenten Werder Bremen in den Breisgau. Gemäss Sky unterschreibt der deutsche U21-Internationale beim Verein um Nati-Spieler Johan Manzambi (20) einen Vertrag bis 2031.

Für den neuen Torhüter lässt Freiburg viel Geld springen: Die Ablösesumme soll über 13 Millionen Franken betragen – so viel hat der Siebte der abgelaufenen Bundesliga-Saison noch nie für einen neuen Spieler ausgegeben. Mit dem Wechsel von Backhaus verdichten sich auch die Anzeichen, dass der bisherige Stammtorhüter Noah Atubolu trotz Vertrag bis 2027 vor dem Abgang steht. Wohin es den 23-Jährigen zieht, ist aber noch unbekannt.

Klar ist dagegen: Einen Backhaus-Nachfolger hat Bremen schon gefunden. Die Werderaner ziehen die Kaufoption von Arsenal-Leihgabe Karl Hein (24) und machen den Esten, der in der Bundesliga bislang auf zwei Einsätze kommt, zur neuen Nummer 1.

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Borussia Dortmund
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36
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