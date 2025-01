Das Skandalspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum, bei dem der Bochum-Goalie mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde, wurde Forfait für den VfL gewertet. Dagegen haben nach Union nun auch Kiel und St. Pauli Rekurs eingelegt.

1/4 Bochum-Goalie Drewes wurde beim Spiel gegen Union Berlin mit einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Die Partie wurde für Bochum gewertet. Foto: imago/Jan Huebner

Auf einen Blick Holstein Kiel und St. Pauli legen Rekurs gegen DFB-Urteil ein

Bochum könnte im Abstiegskampf von Punktezuspruch am Grünen Tisch profitieren

Auch Holstein Kiel und der FC St. Pauli haben gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts im Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Bochum Rekurs eingelegt. Das teilte der Deutsche Fussball-Bund der deutschen Nachrichtenagentur DPA mit.

Die beiden Klubs schlossen sich damit den Berlinern an, die vor dem DFB-Bundesgericht das Urteil anfechten. Dieses hatte das ursprünglich 1:1 ausgegangene Spiel am 14. Dezember 2024 mit 2:0 für Bochum gewertet. Kiel und St. Pauli wären im Abstiegskampf indirekt betroffen, bekäme der Tabellenletzte Bochum statt des einen Punkts aus dem Union-Spiel alle drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen.

Die Partie wurde am 14. Dezember kurz vor Schluss für mehr als 25 Minuten unterbrochen, nachdem Bochums Torhüter Patrick Drewes von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden war und vom Feld musste. Die Bochumer beendeten die Partie in der Folge unter Protest und legten Einspruch gegen die Wertung der Partie ein.

