Gregor Kobel fällt am Wochenende wegen Hüft- und Oberschenkelproblemen aus.

Gregor Kobel kann gegen Leipzig nicht mittun. Foto: Manu Fernandez

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gregor Kobel verpasst mit Dortmund am Samstagabend das Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig.

Der Schweizer Nationalkeeper leidet seit dem verlorenen Cupspiel am Dienstag in Wolfsburg unter Hüft- und Oberschenkelbeschwerden. Der neue Nati-Stammgoalie verpasste in der letzten Saison bereits sieben Spiele im Klub und zwei im Nationalteam wegen Krankheiten und Verletzungen.

Insgesamt fallen zehn Dortmunder Spieler für das Topspiel der 9. Runde aus.