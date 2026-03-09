Schweizer schafft es erstmals ins Bundesliga-Team der Woche

Darum gehts
- Johan Manzambi erstmals in Bundesliga-Elf der Woche
- Manzambis Marktwert seit Saisonbeginn von 8 auf 30 Millionen Euro gestiegen
- Vier weitere Bundesliga-Profis erstmals in Top-Elf
Johan Manzambi (20) wird für seine Gala-Vorstellung beim 3:3 gegen Bayer Leverkusen vom Fussball-Fachmagazin «Kicker» mit der Berufung in die Elf des Spieltages belohnt. Der Westschweizer zeigt eine starke Leistung und leitet das Führungstor der Breisgauer ein.
Für den Nati-Youngster ist es die erste Nominierung ins Bundesliga-Team der Woche. Und für Nati-Trainer Murat Yakin (51) wohl ein starkes Signal mit Blick auf die kommende WM.
Manzambi spielt bärenstarke Saison
Manzambi spielt mit dem SC Freiburg eine bärenstarke Saison und hat wettbewerbsübergreifend bereits neun Skorerpunkte auf seinem Konto. Der Genfer hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus gespielt – und seinen Marktwert laut transfermarkt.de seit Saisonbeginn von 8 auf satte 30 Millionen Euro katapultiert.
Dies weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa. Neben dem FC Bayern soll auch der amtierende Champions-League-Sieger PSG zu den Top-Klubs gehören, die das Talent auf dem Zettel haben.
Vier weitere Top-Elf-Debütanten
Neben Manzambi feiern vier weitere Spieler ihre Premiere in der Elf der Woche: Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt (24), der erst sein viertes Saisonspiel bestritt, Hoffenheims Alexander Prass (24), Bremen-Spieler Olivier Deman (25) sowie das Leverkusener Sturm-Talent Christian Kofane (19).
Komplettiert wird die Auswahl durch die Bayern-Profis Konrad Laimer (28) und Luis Diaz (29), Manzambis Teamkollegen Matthias Ginter (32), Luka Vuskovic (19, HSV), Jens Stage (29, Werder Bremen) und Fisnik Asllani (23, TSG Hoffenheim).
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14