Johan Manzambi steht in der vom «Kicker» veröffentlichten Bundesliga-Elf des vergangenen Spieltages. Der Schweizer ist einer von fünf Fussballer, die erstmals im Top-Team des Fachmagazins stehen.

Schweizer schafft es erstmals ins Bundesliga-Team der Woche

Schweizer schafft es erstmals ins Bundesliga-Team der Woche

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johan Manzambi erstmals in Bundesliga-Elf der Woche

Manzambis Marktwert seit Saisonbeginn von 8 auf 30 Millionen Euro gestiegen

Vier weitere Bundesliga-Profis erstmals in Top-Elf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Johan Manzambi (20) wird für seine Gala-Vorstellung beim 3:3 gegen Bayer Leverkusen vom Fussball-Fachmagazin «Kicker» mit der Berufung in die Elf des Spieltages belohnt. Der Westschweizer zeigt eine starke Leistung und leitet das Führungstor der Breisgauer ein.

Für den Nati-Youngster ist es die erste Nominierung ins Bundesliga-Team der Woche. Und für Nati-Trainer Murat Yakin (51) wohl ein starkes Signal mit Blick auf die kommende WM.

Manzambi spielt bärenstarke Saison

Manzambi spielt mit dem SC Freiburg eine bärenstarke Saison und hat wettbewerbsübergreifend bereits neun Skorerpunkte auf seinem Konto. Der Genfer hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus gespielt – und seinen Marktwert laut transfermarkt.de seit Saisonbeginn von 8 auf satte 30 Millionen Euro katapultiert.

Dies weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa. Neben dem FC Bayern soll auch der amtierende Champions-League-Sieger PSG zu den Top-Klubs gehören, die das Talent auf dem Zettel haben.

Mehr zur 1. Bundesliga Transfer-News Sportchef bestätigt Gerüchte Brandt wird den BVB im Sommer verlassen

Vier weitere Top-Elf-Debütanten

Neben Manzambi feiern vier weitere Spieler ihre Premiere in der Elf der Woche: Leipzig-Keeper Maarten Vandevoordt (24), der erst sein viertes Saisonspiel bestritt, Hoffenheims Alexander Prass (24), Bremen-Spieler Olivier Deman (25) sowie das Leverkusener Sturm-Talent Christian Kofane (19).

Komplettiert wird die Auswahl durch die Bayern-Profis Konrad Laimer (28) und Luis Diaz (29), Manzambis Teamkollegen Matthias Ginter (32), Luka Vuskovic (19, HSV), Jens Stage (29, Werder Bremen) und Fisnik Asllani (23, TSG Hoffenheim).

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen