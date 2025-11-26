DE
«Es geht nicht nur um ihn»
Bayern-Eberl packt über schwieriges Verhältnis zu Hoeness aus

Empfindlich? Nach der öffentlichen Aussage von Uli Hoeness über Max Eberl schildert dieser in einem Interview seine Sicht der Dinge – und spricht von Meinungsverschiedenheiten.
Publiziert: vor 34 Minuten
1/5
Alles gut? Uli Hoeness (l.) und Max Eberl gut gelaunt an der Jahreshauptversammlung der Bayern.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Max Eberl spricht über Beziehung zu Uli Hoeness und Herausforderungen
  • Eberl betont Ähnlichkeiten mit Hoeness und Leidenschaft für den Verein
  • Trainer Vincent Kompanys Vertrag wurde bis 2029 verlängert
Bayern-Sportvorstand Max Eberl spricht in einem «Sportbild»-Interview über sein Verhältnis zu Uli Hoeness aus. Dieses gilt als schwierig bis angespannt. Nicht zuletzt, weil der einstige Bayern-Boss Eberl in der TV-Sendung «Doppelpass» als «empfindlich» betitelt hat.

«Ich habe die Sendung nicht gesehen. Ich kannte aber Ulis Gedanken und wusste, was ihm wichtig ist», sagt Eberl dazu. «Für mich ist es auch ein positives Merkmal, empfindlich zu sein, denn es zeigt, wie emotional man dabei ist und wie sehr man für den Verein brennt und bereit ist, ihn auch im Sinne der prägenden Vorgänger weiterzuführen.»

Letztlich seien sie sich sehr ähnlich in Bezug auf ihre Leidenschaft für den Verein: «Die Art und die Emotionalität, mit der Uli und ich den FC Bayern leben und verteidigen wollen, ähneln sich in meinen Augen.»

«Gibt unterschiedliche Meinungen»

Eberl erwähnt gemäss «Bild» ein Treffen vor der Jahreshauptversammlung. «Da hat Uli betont, dass ihm unser Weg gefällt. Während der Sitzung hat er im Spass zu mir gesagt: ‹Ich bin schon gespannt, wann der nächste Keil zwischen uns getrieben wird.› Es geht aber nicht nur um Uli Hoeness. Das war ein Prozess, den wir alle miteinander machen mussten. Uli, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Herbert Hainer und ich. Das war teilweise auch ein Zusammenrütteln in den letzten Monaten, in denen es auch zu Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten kam. Intern wie extern.»

Doch diese Reibereien seien notwendig gewesen. «Das Ganze hat dann aber sehr dazu beigetragen, dass wir dort stehen, wo wir heute sind.»

Nämlich ganz oben. In der Bundesliga liegen die Bayern klar an der Tabellenspitze, mit sechs Punkten Vorsprung und zehn Siegen und einem Remis in elf Spielen. Und auch in der Champions League führen die Bayern das Feld derzeit an. Am Mittwochabend kommt es dabei zum absoluten Spitzenspiel zwischen den Münchnern und dem zweitplatzierten Arsenal (21 Uhr im Ticker). 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
11
33
31
2
RB Leipzig
RB Leipzig
11
9
25
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
11
12
23
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
11
9
22
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
11
5
22
6
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
11
5
20
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
11
5
20
8
Union Berlin
Union Berlin
11
-3
15
9
Werder Bremen
Werder Bremen
11
-5
15
10
1. FC Köln
1. FC Köln
11
1
14
11
SC Freiburg
SC Freiburg
11
-5
13
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
11
-3
12
13
FC Augsburg
FC Augsburg
11
-9
10
14
Hamburger SV
Hamburger SV
11
-8
9
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
11
-8
8
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
11
-12
7
17
FSV Mainz
FSV Mainz
11
-8
6
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
11
-18
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Arsenal
Arsenal
Bundesliga
Bundesliga
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
