Ersatz nach Abgang
Frankfurt vor Transfer von Premier-League-Stürmer

Frankfurt steht vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Arnaud Kalimuendo soll von Nottingham Forest kommen.
Publiziert: 13:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Arnaud Kalimuendo steht vor einem Wechsel von Nottingham Forest zu Eintracht Frankfurt.
Foto: UEFA via Getty Images
Carlo Steiner

Nach dem Abgang von «Flop-Stürmer» Elye Wahi (23) zu Nizza hat Eintracht Frankfurt wohl einen Ersatz gefunden. Arnaud Kalimuendo (23) soll aus Nottingham zum Champions-League-Teilnehmer wechseln. Laut «Bild» sind nur noch wenige Details zu klären. Die Zeitung spricht von einer Leihe mit Kaufoption von circa 23 Millionen Franken. Der Franzose soll dieses Wochenende den Medizincheck bei der Eintracht absolvieren.

Die Frankfurter sind schon seit Längerem am U21-Nationalspieler interessiert. Im Sommer wechselte er dann aber für knapp 28 Millionen Franken von Rennes, für das er in 112 Spielen 40 Mal getroffen hat, zu Nottingham Forest in die Premier League. In der Hinrunde kam er dort aber zu keinem Startelf-Einsatz in der Liga – einzig in der Europa League spielte er dreimal von Anfang an und erzielte dabei zwei Treffer.

