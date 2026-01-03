Frankfurt vor Transfer von Premier-League-Stürmer

Frankfurt steht vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Arnaud Kalimuendo soll von Nottingham Forest kommen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem Abgang von «Flop-Stürmer» Elye Wahi (23) zu Nizza hat Eintracht Frankfurt wohl einen Ersatz gefunden. Arnaud Kalimuendo (23) soll aus Nottingham zum Champions-League-Teilnehmer wechseln. Laut «Bild» sind nur noch wenige Details zu klären. Die Zeitung spricht von einer Leihe mit Kaufoption von circa 23 Millionen Franken. Der Franzose soll dieses Wochenende den Medizincheck bei der Eintracht absolvieren.

Die Frankfurter sind schon seit Längerem am U21-Nationalspieler interessiert. Im Sommer wechselte er dann aber für knapp 28 Millionen Franken von Rennes, für das er in 112 Spielen 40 Mal getroffen hat, zu Nottingham Forest in die Premier League. In der Hinrunde kam er dort aber zu keinem Startelf-Einsatz in der Liga – einzig in der Europa League spielte er dreimal von Anfang an und erzielte dabei zwei Treffer.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen