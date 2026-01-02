Frankfurt schickt «Flop-Stürmer» leihweise in die Ligue 1

Elye Wahi verlässt Eintracht Frankfurt und schliesst sich auf Leihbasis Ligue-1-Klub Nizza an. Beim Bundesligisten hat der Franzose nicht überzeugt.

Darum gehts Elye Wahi verlässt Frankfurt und geht leihweise zu Nizza

Stürmer hat beim Bundesliga-Klub nur ein Tor in 25 Spielen erzielt

Frankfurt will Entwicklung weiter «eng beobachten» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Gross waren die Erwartungen von Eintracht Frankfurt an Elye Wahi (23), als er vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Marseille zu den Adlern wechselte. Seine bisherige Bilanz ist allerdings schwach: In 25 Pflichtspielen für den Bundesligisten erzielte der Franzose nur gerade ein Tor.

Nun kehrt der Stürmer, der in deutschen Medien als «Transferflop» und «Flop-Stürmer» betitelt wird, in die Ligue 1 zurück und schliesst sich OGC Nizza auf Leihbasis an. Nach «Bild»-Informationen soll der Bundesligist eine Leihgebühr von rund 1,5 Millionen Euro erhalten. «In der französischen Liga hat Elye Wahi bereits gezeigt, was er imstande zu leisten ist. Wir wünschen ihm für die kommenden Monate alles Gute in Nizza und vor allem, dass er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt», heisst es in der Mitteilung der Frankfurter.

Man wolle seinen Weg weiterhin eng verfolgen und sei überzeugt, «dass eine Leihe zu einem ambitionierten Klub in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist». Der Vertrag des 13-fachen französischen U21-Nationalspielers in Frankfurt läuft noch bis Sommer 2030.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen