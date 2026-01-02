DE
Um Selbstvertrauen zu tanken
Frankfurt schickt «Flop-Stürmer» leihweise in die Ligue 1

Elye Wahi verlässt Eintracht Frankfurt und schliesst sich auf Leihbasis Ligue-1-Klub Nizza an. Beim Bundesligisten hat der Franzose nicht überzeugt.
Publiziert: vor 41 Minuten
  • Elye Wahi verlässt Frankfurt und geht leihweise zu Nizza
  • Stürmer hat beim Bundesliga-Klub nur ein Tor in 25 Spielen erzielt
  • Frankfurt will Entwicklung weiter «eng beobachten»
Cédric HeebRedaktor Sport

Gross waren die Erwartungen von Eintracht Frankfurt an Elye Wahi (23), als er vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Marseille zu den Adlern wechselte. Seine bisherige Bilanz ist allerdings schwach: In 25 Pflichtspielen für den Bundesligisten erzielte der Franzose nur gerade ein Tor.

Nun kehrt der Stürmer, der in deutschen Medien als «Transferflop» und «Flop-Stürmer» betitelt wird, in die Ligue 1 zurück und schliesst sich OGC Nizza auf Leihbasis an. Nach «Bild»-Informationen soll der Bundesligist eine Leihgebühr von rund 1,5 Millionen Euro erhalten. «In der französischen Liga hat Elye Wahi bereits gezeigt, was er imstande zu leisten ist. Wir wünschen ihm für die kommenden Monate alles Gute in Nizza und vor allem, dass er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt», heisst es in der Mitteilung der Frankfurter.

Man wolle seinen Weg weiterhin eng verfolgen und sei überzeugt, «dass eine Leihe zu einem ambitionierten Klub in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist». Der Vertrag des 13-fachen französischen U21-Nationalspielers in Frankfurt läuft noch bis Sommer 2030.

