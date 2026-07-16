Robin Gosens soll am Donnerstag den Medizincheck bei Schalke absolvieren. Der deutsche Nationalspieler verzichtet bei seinem Abgang aus Florenz offenbar auf viel Geld.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Schalke 04 schnappt sich offenbar einen 24-fachen deutschen Nationalspieler: Robin Gosens steht nach «Bild»-Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger.

Demnach soll der Verteidiger am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse für den 32-Jährigen soll gering sein: Zunächst werde er ausgeliehen, sollte Schalke den Klassenerhalt schaffen, greift dann eine Kaufpflicht in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Gosens steht seit Sommer 2025 bei der AC Fiorentina unter Vertrag, der eigentlich auch noch zwei Jahre dauern würde. Weil Gosens aber beim Serie-A-Klub kürzlich aus dem Kader gestrichen wurde, haben sich die beiden Vereine schnell auf einen Deal einigen können.

Das fast schon Unheimliche an diesem Transfer-Coup der Königsblauen: Gosens hatte den Wechsel schon 2022 vorhergesagt. So soll er damals gegenüber Sky gesagt haben: «Vielleicht hat sich Schalke sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden.»

So kommt es nun, wobei Gosens dem Vernehmen nach auf viel Geld verzichten soll. Bei der Fiorentina hat er rund eine Million Euro jährlich kassiert.

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