DE
FR
Abonnieren

Er verzichtet auf viel Geld
Schalke landet Transfer-Coup um Nationalspieler

Robin Gosens soll am Donnerstag den Medizincheck bei Schalke absolvieren. Der deutsche Nationalspieler verzichtet bei seinem Abgang aus Florenz offenbar auf viel Geld.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
1/2
Robin Gosens verlässt die AC Fiorentina und wechselt zu Schalke 04.
Foto: imago/Insidefoto
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Schalke 04 schnappt sich offenbar einen 24-fachen deutschen Nationalspieler: Robin Gosens steht nach «Bild»-Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger.

Demnach soll der Verteidiger am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse für den 32-Jährigen soll gering sein: Zunächst werde er ausgeliehen, sollte Schalke den Klassenerhalt schaffen, greift dann eine Kaufpflicht in der Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Gosens steht seit Sommer 2025 bei der AC Fiorentina unter Vertrag, der eigentlich auch noch zwei Jahre dauern würde. Weil Gosens aber beim Serie-A-Klub kürzlich aus dem Kader gestrichen wurde, haben sich die beiden Vereine schnell auf einen Deal einigen können.

Das fast schon Unheimliche an diesem Transfer-Coup der Königsblauen: Gosens hatte den Wechsel schon 2022 vorhergesagt. So soll er damals gegenüber Sky gesagt haben: «Vielleicht hat sich Schalke sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden.»

So kommt es nun, wobei Gosens dem Vernehmen nach auf viel Geld verzichten soll. Bei der Fiorentina hat er rund eine Million Euro jährlich kassiert.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Schalke 04
Schalke 04
Bundesliga
Bundesliga
AC Florenz
AC Florenz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schalke 04
        Schalke 04
        Bundesliga
        Bundesliga
        AC Florenz
        AC Florenz