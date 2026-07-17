Ex-Bundesliga-Profi (†54) überraschend verstorben

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ex-Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) überraschend gestorben
- Beierle spielte mit England-Trainer Thomas Tuchel einst beim SSV Ulm
- 123 Bundesliga-Spiele, 32 Tore für vier Klubs
Petar DjordjevicRedaktor Sport
Der ehemalige Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) ist überraschend verstorben. Dies kommuniziert der Verein Eintracht Frankfurt, mit dem Beierle einmal abgestiegen und zweimal aufgestiegen ist, in einer Medienmitteilung am Mittwoch.
Der Deutsche begann seine Karriere beim Nachwuchs des VfB Stuttgart und wechselte später zum SSV Ulm, wo er zusammen mit dem heutigen England-Trainer Thomas Tuchel (52) in einer Mannschaft spielte. Den Durchbruch in die Bundesliga schaffte Beierle in der Saison 1998/99 beim MSV Duisburg.
Insgesamt kommt der ehemalige Stürmer auf 123 Bundesliga-Spiele für Duisburg, Frankfurt, 1860 München und Hansa Rostock. Dabei erzielte Beierle 32 Tore. Die Todesursache ist nicht bekannt.
Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs