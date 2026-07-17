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Zweimal aufgestiegen
Ex-Bundesliga-Profi (†54) überraschend verstorben

Sein Debüt in der Bundesliga gab er beim MSV Duisburg. Später spielte Markus Beierle für Frankfurt, 1860 München und Hansa Rostock. Im Alter von 54 Jahren ist der ehemalige Stürmer überraschend verstorben.
Publiziert: 07:00 Uhr
|
Aktualisiert: 07:51 Uhr
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Der ehemalige Stuttgart-Junior Markus Beierle ist verstorben.
Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) überraschend gestorben
  • Beierle spielte mit England-Trainer Thomas Tuchel einst beim SSV Ulm
  • 123 Bundesliga-Spiele, 32 Tore für vier Klubs
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Markus Beierle (†54) ist überraschend verstorben. Dies kommuniziert der Verein Eintracht Frankfurt, mit dem Beierle einmal abgestiegen und zweimal aufgestiegen ist, in einer Medienmitteilung am Mittwoch. 

Der Deutsche begann seine Karriere beim Nachwuchs des VfB Stuttgart und wechselte später zum SSV Ulm, wo er zusammen mit dem heutigen England-Trainer Thomas Tuchel (52) in einer Mannschaft spielte. Den Durchbruch in die Bundesliga schaffte Beierle in der Saison 1998/99 beim MSV Duisburg. 

Insgesamt kommt der ehemalige Stürmer auf 123 Bundesliga-Spiele für Duisburg, Frankfurt, 1860 München und Hansa Rostock. Dabei erzielte Beierle 32 Tore. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
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