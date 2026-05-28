Gladbach trauert um Klub-Legende Gerd vom Bruch (†84)

Darum gehts
- Borussia Mönchengladbachs Legende Gerd vom Bruch stirbt mit 84 Jahren
- Er rettete 1989 Gladbach vor Abstieg und wurde Spielerberater
- Als Berater betreute er Stars wie Marc-André ter Stegen
Borussia Mönchengladbach trauert um Gerd vom Bruch. Die Klub-Legende verstarb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 84 Jahren, wie die Fohlen berichten. «Borussia wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen», heisst es in einer Mitteilung.
Als Spieler war vom Bruch für die Sportfreunde Siegen und den VfL Klafeld-Geisweid in den unteren deutschen Ligen aktiv, bevor er 1972 seine Trainerkarriere begann. Über mehrere Stationen gelangte er 1987 zu Gladbach, wo er zunächst als Co-Trainer anheuerte. Im November 1989 übernahm er das massiv abstiegsbedrohte Team dann als Cheftrainer.
Dank einer starken Rückrunde rettete er die Fohlen anschliessend vor dem Abstieg und führte sie in der kommenden Saison ins gesicherte Mittelfeld. Nach einem schwachen Start in die folgende Spielzeit wurde er entlassen. Nach Stationen bei Wuppertal, Aachen und Oberhausen wurde er nach seiner Trainerkarriere Spielerberater und vertrat unter anderem Akteure wie Marc-André ter Stegen und Christoph Kramer.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!