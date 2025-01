1/4 Granit Xhaka hat sich im Training verletzt und droht für den Rückrundenauftakt auszufallen. Foto: imago/Beautiful Sports

Auf einen Blick Bundesliga startet mit Spitzenspiel BVB gegen Bayer Leverkusen am Freitag

Granit Xhaka erlitt Sprunggelenksverletzung im Training, Einsatz fraglich

Xhaka spielte bisher in allen 15 Bundesliga-Runden die vollen 90 Minuten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Freitag startet die Bundesliga ins neue Jahr. Zum Auftakt kommt es in Dortmund zum Spitzenspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen (ab 20.30 Uhr live bei Blick). Ob es zum Duell der Nati-Stars Gregor Kobel und Granit Xhaka, ist allerdings noch nicht gesichert, denn Xhakas Einsatz ist fraglich.

Der Captain der Schweizer Nati hat sich am Dienstag im Training eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen. In einem Zweikampf knickte Xhaka um und musste mit dem Golfkart vom Platz gefahren werden. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die Verletzung nicht schwerwiegend ist. Ein längerer Ausfall droht, Stand jetzt, also nicht.

Sollte Xhaka sich aber nicht rechtzeitig erholen, würde er seine ersten Bundesliga-Minuten der Saison verpassen. In den bisher 15 Runden spielte Leverkusens Mittelfeldmotor stets über die vollen 90 Minuten (2 Tore, 5 Vorlagen).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos