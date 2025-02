1/6 In der Nationalmannschaft sind Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz bereits Kollegen, ... Foto: imago/Moritz Müller

Auf einen Blick Wirtz und Musiala prägen aktuell den deutschen Fussball

Musiala verlängert bei Bayern, Wirtz als Wunschtransfer für München gehandelt

Wirtz übertrifft Musiala in 18 von 22 statistischen Kategorien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Florian Wirtz und Jamal Musiala den deutschen, ja vermutlich sogar den internationalen Fussball, im nächsten Jahrzehnt prägen werden, dürfte so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Bei der Nationalmannschaft sorgen die beiden 21-Jährigen bereits für Furore. «Fussball-Deutschland darf froh und glücklich sein, dass sie beide für Deutschland spielen», sagt Bayern-Trainer Vincent Kompany (38).

Und dürfen sich auch bald die Münchner am Duo erfreuen? Musiala hat erst am Freitag seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2030 verlängert, Leverkusens Wirtz gilt als absoluter Wunschtransfer. Aufgrund seines Vertrages bei der Werkself bis 2027 wäre eine Verpflichtung im Sommer aber wohl äusserst kostspielig für den deutschen Rekordmeister. Für Ehrenpräsident Uli Hoeness wäre es «ein Traum», Wirtz im Bayern-Trikot zu sehen.

«Leverkusen muss eher gewinnen»

Und was sagen die Beteiligten? Nicht allzu viel Aussagekräftiges. «Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiss man Bescheid», sagt Wirtz. «Es ist nicht mehr als ein Gerücht im Fussball», meint sein Coach Xabi Alonso (43). Und legt nach: «Er hat Spass, er will hier bleiben, er will hier spielen. Er will erfolgreich sein.»

Für Bayerns Sportvorstand Max Eberl gehöre es sich ohnehin nicht, «vor so einem Spiel so eine Thematik aufzumachen». Damit spricht der 51-Jährige den Spitzenkampf vom Samstagabend (ab 18.30 Uhr im Blick-Liveticker) an. Man wolle die schon schöne Ausgangslage – die Bayern liegen acht Punkte vor Leverkusen – «noch besser» machen, so Eberl. «Der deutliche Abstand gibt ein gutes Gefühl. Leverkusen muss eher gewinnen als wir.»

Wirtz in diversen Statistiken vor Musiala

Es kommt also zum Direktduell der beiden Youngsters. Dazu hat «Bild» einen Direktvergleich der beiden aufgestellt. Und der zeigt: In fast allen Statistiken trocknet Wirtz seinen Jahrgangskollegen ab. 22 Kategorien hat die deutsche Zeitung betrachtet, in 18 davon hat der Leverkusener Shootingstar die Nase vorne, in einer sind sie gleich auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wirtz hat beispielsweise mehr Einsätze, Spielminuten, Torvorlagen, Torschüsse, Grosschancen, erfolgreiche Pässe oder Dribblings pro 90 Minuten vorzuweisen. Musiala führt nur bei der Anzahl Toren und den Treffern von ausserhalb des Strafraums und per Kopf. Diese Statistiken dürften aber nichts daran ändern, dass das Topspiel reichlich Spektakel bieten wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos