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Nati-Star Elvedi wechselt auf die Insel

Nico Elvedi hat einen neuen Klub gefunden. Der Nati-Verteidiger wechselt von Gladbach zu Leeds in die Premier League.
Publiziert: 16:53 Uhr
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Verlässt die Bundesliga: Nico Elvedi.
Foto: Toto Marti
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Nati-Star Nico Elvedi verlässt Deutschland und wechselt auf die Insel. Der 29-jährige Verteidiger heuert bei Leeds United an. Vertrag bis 2029. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Demnach sei der Deal durch, Gladbach soll 10 Millionen Euro kassieren (ungefähr 9,4 Millionen Franken).

Elvedi wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Im Sommer 2017 wechselte er zu Gladbach in die Bundesliga. Dort hat er über 360 Partien für die Fohlen absolviert und dabei 19 Tore erzielt. Für die Schweizer Nati ist er bisher 73 Mal aufgelaufen, an der WM im Sommer stand er in jedem Spiel über die gesamte Spieldauer auf dem Platz.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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