Nico Elvedi hat einen neuen Klub gefunden. Der Nati-Verteidiger wechselt von Gladbach zu Leeds in die Premier League.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Nati-Star Nico Elvedi verlässt Deutschland und wechselt auf die Insel. Der 29-jährige Verteidiger heuert bei Leeds United an. Vertrag bis 2029. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Demnach sei der Deal durch, Gladbach soll 10 Millionen Euro kassieren (ungefähr 9,4 Millionen Franken).

Elvedi wurde einst beim FC Zürich ausgebildet. Im Sommer 2017 wechselte er zu Gladbach in die Bundesliga. Dort hat er über 360 Partien für die Fohlen absolviert und dabei 19 Tore erzielt. Für die Schweizer Nati ist er bisher 73 Mal aufgelaufen, an der WM im Sommer stand er in jedem Spiel über die gesamte Spieldauer auf dem Platz.