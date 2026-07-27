DE
FR
Abonnieren

«Das wird etwas dauern»
Neuer Hoffenheim-Stürmer Vogt von Verletzung ausgebremst

Statt sich beim neuen Klub Hoffenheim für einen Stammplatz aufdrängen zu können, schlägt sich Alessandro Vogt aktuell mit einer Verletzung herum.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Alessandro Vogt (im blauen Trikot) schlägt sich derzeit mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk herum.
Foto: imago/foto2press
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Rückschlag für Alessandro Vogt in der Saisonvorbereitung: Gemäss einer «Kicker»-Meldung laboriert der Schweizer Stürmer der TSG Hoffenheim derzeit an einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Trainer Christian Ilzer: «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern.»

Vogt zog sich die Blessur am vergangenen Mittwoch beim 21:0-Kantersieg seines neuen Teams beim SV Massenbachhausen zu. Der 21-jährige Ex-FCSG-Torjäger kam bei diesem TSG-Testspiel mit Beginn der zweiten Halbzeit rein in die Partie, erzielte die Treffer zum 16:0 (69.) und 17:0 (76.) und wurde dann in der 77. Minute wieder ausgewechselt. 

Für die TSG Hoffenheim startet die Saison am 22. August mit dem DFB-Pokal-Match gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach beginnt für die Sinsheimer die Bundesligasaison mit dem Duell gegen Köln.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        TSG Hoffenheim
        TSG Hoffenheim