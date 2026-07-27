Neuer Hoffenheim-Stürmer Vogt von Verletzung ausgebremst

Statt sich beim neuen Klub Hoffenheim für einen Stammplatz aufdrängen zu können, schlägt sich Alessandro Vogt aktuell mit einer Verletzung herum.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Rückschlag für Alessandro Vogt in der Saisonvorbereitung: Gemäss einer «Kicker»-Meldung laboriert der Schweizer Stürmer der TSG Hoffenheim derzeit an einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Trainer Christian Ilzer: «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern.»

Vogt zog sich die Blessur am vergangenen Mittwoch beim 21:0-Kantersieg seines neuen Teams beim SV Massenbachhausen zu. Der 21-jährige Ex-FCSG-Torjäger kam bei diesem TSG-Testspiel mit Beginn der zweiten Halbzeit rein in die Partie, erzielte die Treffer zum 16:0 (69.) und 17:0 (76.) und wurde dann in der 77. Minute wieder ausgewechselt.

Für die TSG Hoffenheim startet die Saison am 22. August mit dem DFB-Pokal-Match gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach beginnt für die Sinsheimer die Bundesligasaison mit dem Duell gegen Köln.

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