Neuer Hoffenheim-Stürmer Vogt von Verletzung ausgebremst

Rückschlag für Alessandro Vogt in der Saisonvorbereitung: Gemäss einer «Kicker»-Meldung laboriert der Schweizer Stürmer der TSG Hoffenheim derzeit an einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk. Trainer Christian Ilzer: «Das wird auch schmerzabhängig etwas dauern.»
Vogt zog sich die Blessur am vergangenen Mittwoch beim 21:0-Kantersieg seines neuen Teams beim SV Massenbachhausen zu. Der 21-jährige Ex-FCSG-Torjäger kam bei diesem TSG-Testspiel mit Beginn der zweiten Halbzeit rein in die Partie, erzielte die Treffer zum 16:0 (69.) und 17:0 (76.) und wurde dann in der 77. Minute wieder ausgewechselt.
Für die TSG Hoffenheim startet die Saison am 22. August mit dem DFB-Pokal-Match gegen Erzgebirge Aue. Eine Woche danach beginnt für die Sinsheimer die Bundesligasaison mit dem Duell gegen Köln.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0