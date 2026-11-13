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Vertrag wird nicht verlängert
Das war umstritten! BVB gibt brisante Trennung bekannt

Das Engagement des Rüstungskonzerns Rheinmetall beim BVB löste teils heftige Kritik aus. Nun ist bald Schluss damit: Der im Sommer auslaufende Vertrag wird nicht verlängert.
Publiziert: vor 1 Minute
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Bald ein Bild der Vergangenheit: Rheinmetall-Banden im Signal Iduna Park.
Foto: IMAGO/Kolvenbach
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der BVB trennt sich von seinem wohl umstrittensten Partner: Wie Geschäftsführer Carsten Cramer (57) am Freitag in einem klubinternen Interview bekanntgibt, wird der im kommenden Sommer auslaufende Sponsoringvertrag der Dortmunder mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall nicht verlängert.

«Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans», erklärt Cramer den Entscheid, der einvernehmlich gefällt worden sei. Tatsächlich ist der Widerstand gegen die Partnerschaft von Beginn weg gross gewesen – zu heikel ist der Tätigkeitsbereich des Waffenherstellers in den Augen vieler BVB-Anhänger, wie unter anderem Transparente in der Fankurve zeigten.

Nur wenige Monate nach Abschluss des Dreijahres-Vertrags mit Rheinmetall im Frühling 2024 stellten sich die BVB-Mitglieder in einer Abstimmung gegen eine Verlängerung über 2027 hinaus. Ein nicht bindender Beschluss zwar – doch die BVB-Bosse haben ihm nun Folge geleistet.

Gemäss deutschen Medienberichten soll der BVB von Rheinmetall jährlich einen hohen einstelligen Millionenbetrag erhalten haben. Geld, das fehlen wird: Cramer spricht von «reduzierten finanziellen Spielräumen» – man müsse deshalb «geplante Investitionen neu priorisieren und kritisch prüfen».

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
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1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
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9
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12
10
Eintracht Frankfurt
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9
-5
12
11
Hamburger SV
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9
-10
12
12
FSV Mainz
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9
-1
10
13
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
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9
-13
4
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